Kansanedustajat, valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr.) ja sivistysvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo (vas.) esittävät opintorahan korottamista 50 eurolla.Korotus olisi ensimmäinen askel kohti 100 euron korotusta.

He jättivät asiasta rinnakkaislakialoitteen eduskunnassa.

– Opiskelijoilta ei ole mikään pakko leikata, vaikka Orpon hallitus onkin päättänyt niin tehdä. Suunta on täysin väärä, Hyrkkö sanoo.

– Opiskelijoiden toimeentuloa pitäisi parantaa ja opintoraha on opintotuen osasista se, joka parhaiten kohdistuu tuen tarpeessa oleville.

Nyt aiotaan lisätä lainaa

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman porvarihallituksen ratkaisu opiskelijoiden toimeentuloon on lisätä opintolainan määrää entisestään. Honkasalo ja Hyrkkö huomauttavat siitä, että opintolainakanta on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2017 eli varsin lyhyessä ajassa. Heistä kehitys on huolestuttavaa erityisesti kasvaneen korkotason takia.

Huolta nuorten yksityisen velkataakan kasvusta kantaa myös pankkimaailma. Syyskuussa Danske Bank lausui, että opintotuen lainapainotteisuus lisää opiskelijoiden taloudellista eriarvoisuutta.

– Tiedämme, että mielenterveysongelmat ovat vahvasti yhteydessä huoleen siitä, pärjääkö taloudellisesti. On iso epäkohta, että meillä opiskelijat ovat ainoa ryhmä, joka on pakotettu ottamaan opintolainaa ihan tavallisiin arjen menoihin, Honkasalo sanoo.

Kansanedustajat arvioivat, että sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ei ole ollut kovassa huudossa Orpon hallituksen pöydissä. Opiskelijoiden kurittaminen ja velkataakan kasaaminen nuorten harteille opintolainan muodossa on tästä vain yksi esimerkki. Hallituksen omienkin arvioiden mukaan taakka talouden sopeuttamisesta kasautuu ennen kaikkea nuorten harteille.

– Kokoomus lupasi eduskuntavaalien alla, ettei koulutuksesta tai opintotuesta leikata, mutta toisin kävi. On tyrmistyttävää, että kokoomus aikoo jälleen pettää opiskelijat, Hyrkkö ja Honkasalo toteavat.

Osa kansanedustajien ehdottamasta opintorahan korotuksesta voitaisiin rahoittaa pienentämällä opintolainahyvityksen enimmäismäärä 30 prosenttiin. Näin korotuksen vaikutus julkiselle taloudelle olisi noin 28 miljoonaa euroa.