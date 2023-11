Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n ammattiliitot jatkavat poliittisia lakkojaan. Ensi viikolla Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n vuorokauden mittaisessa poliittisessa lakossa on 13 elintarvikealan työpaikkaa ja noin 2 000 työntekijää. Tällä viikolla lakossa on 15 elintarvikealan työpaikkaa ja noin 4 000 työntekijää. SEL:n lakkoon osallistuu marraskuun aikana yhteensä lähes 6 000 elintarvikealan työntekijää.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin lakot jatkuvat tänään keskiviikkona lukuisissa kaupan, ravintola- ja kiinteistöpalvelualan kohteissa Porissa. Lakossa on muun muassa Prismoja, K-Citymarket ja virkistyshotelli Yyteri.

Teollisuusliitto puolestaan jatkaa vuorokauden mittaisia lakkoja 11 toimipaikalla Kaakkois-Suomessa huomenna torstaina.

”Työntekijöillä on oltava oikeus puolustaa etujaan tarvittaessa myös lakoilla.”

Myös Rakennusliitto toteuttaa torstaina työtaisteluita Kaakkois-Suomessa. Ulosmarssit alkavat klo 11 ja kestävät työvuoron loppuun.

Ammattiliitto JHL:n jäsenet lakkoilevat tänään Satakunnassa ja huomenna Kaakkois-Suomessa. Vuorokauden mittaiset työtaistelut vaikuttavat muun muassa ateriapalveluihin ja sulkevat liikuntapaikkoja.

Poliittiset lakot ovat osa SAK:laisten ammattiliittojen yhteistä #PainavaSyy-kampanjaa

Lisäksi Keskusjärjestö STTK:n jäsenliitto Pro järjestää vuorokauden mittaisen työnseisauksen Kaakkois-Suomessa teollisuuden työpaikoilla torstaina.

Lakot eivät koske hätätyötä, eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamiseksi.

Heikennyksiä hallitukselta

Lakoilla painostetaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamaa porvarihallitusta luopumaan työntekijöihin kohdistuvista heikennysesityksistään. Niitä ovat muiden muassa työntekijöiden työehtojen ja lakko-oikeuksien heikennykset sekä työttömyysturvan leikkaukset.

– Työntekijöiden näkökulmasta nämä Orpon hallituksen työelämän uudistukset ovat kautta linjan heikennyksiä, jotka vievät työntekijän asemaa taaksepäin työpaikalla ja yhteiskunnassa, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo.

– Hallituksen tarkoitus on yksiselitteisesti lisätä työnantajien yksipuolista määräysvaltaa työpaikalla. Tätä me emme voi hyväksyä. Koska hallitus ei kuuntele puhetta, meidän on pakko puolustaa työntekijöiden oikeuksia poliittisilla lakoilla.

Kuntosen mukaan Orpon hallitusohjelma alleviivaa, kuinka tärkeää työntekijöille on poliittinen lakko-oikeus, jota hallitus aikoo nyt rajata.

– Hallituksella on kiire ensin heikentää lakko-oikeutta ja viedä meiltä työntekijöiltä hampaat suusta, jotta päästään vapaasti heikentämään työehtoja ja työttömyysturvaa. Työntekijöillä pitää olla jatkossakin mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan myös poliittisilla lakoilla. Myös oikeus tukilakkoihin on olennainen ja perusteltu: sillä turvataan, että mahdollisimman laajasti saadaan aikaan tolkulliset työehtosopimukset, Kuntonen toteaa.

SEL kertoo tiedotteessaan, että se on valmis yhdessä muiden ammattiliittojen kanssa jatkamaan ja laajentamaan poliittisia lakkoja, jos hallitus ei luovu heikennysesityksistään.

Työttömyysturvan puolesta

Palvelualojen ammattiliitto PAM perustelee poliittisia lakkoja sillä, että hallitusohjelman työntekijävastaiset toimet. Elinkeinoelämän keskusliitto EK puhuu hallitusohjelman puolesta näkyvästi ja vertaa Suomen työttömyysturvaa pelkästään Ruotsin malliin.

PAM huomauttaa, että esimerkiksi irtisanomissuoja ja työttömyysturvan taso ovat yksilön turvallisuuden ja työmarkkinoiden toiminnan kannalta kokonaisuus: Jos työttömyysturva on heikko, tarvitaan parempi irtisanomissuoja. Jos taas työttömyysturva on hyvä ja reitti työstä työhön toimii, voi irtisanomissuoja olla heikompi. Näin on Tanskassa.

– Hallitus kaavailee heikentävänsä sekä irtisanomissuojaa että työttömyysturvaa. Käyvät kimppuun molemmista suunnista. Ei sitä voi hyväksyä, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo.

Lakko-oikeus tärkeä

Hallitus kaavailee rajoituksia myös lakko-oikeuteen. JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström muistuttaa siitä, että työtaisteluoikeus on osa demokraattista yhteiskuntaa.

– Hallitus on jo rajaamassa tukilakkoja sekä poliittisia lakkoja. Työntekijöillä on oltava oikeus puolustaa etujaan tarvittaessa myös lakoilla, hän sanoo.

Ekstöm on huolissaan myös luottamusmiesten asemasta. Jos luottamusmiesten vaikutusmahdollisuudet kapenevat, työntekijöiden ääni voi jäädä sopimusneuvotteluissa kuulematta.

– Hallitus haluaa laventaa paikallista sopimista niin, että luottamusmies voitaisiin ohittaa kokonaan. Se tarkoittaa työnantajan päätösvallan selvää kasvua. Myös työehtosopimusten yleissitovuus on uhattuna. Muutokset pelaavat työnantajan pussiin.

Palkansaajat huomioitava

Ammattiliitto Pro vaatii, että lait valmistellaan aidosti yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja työelämää uudistetaan tasapuolisesti myös palkansaajien tarpeet huomioiden.

– Koska hallitus jatkaa yksipuolista saneluaan, me jatkamme ja laajennamme lakkoja. Puolustamme yhdessä toimihenkilöiden työehtoja ja toimeentuloa, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

– Vastustamme hallituksen työelämäheikennyksiä. Ne uhkaavat työntekijöiden oikeuksia, työsuhteen turvallisuutta ja lisäävät yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Työntekijöiden äänen pitää kuuluu myös jatkossa.

SAK:n liittojen PainavaSyy-lakot löytyvät keskusjärjestön verkkosivuiltaPRO:n lakot on listattu sen verkkosivuille