Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm on huolissaan urheilijoiden sosiaaliturvasta.

– Ammattiurheilu on raskasta ja täysipainoista työtä, mutta urheilijat on jätetty normaalien yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle, Furuholm arvioi. Hän itse on entinen ammattijalkapalloilija.

– Erimuotoisissa työsuhteissa ja sopimuksin leipänsä hankkivat urheilijat ovat sosiaaliturvassa liki näkymättömiä. Myös ymmärrys huippu-urheilun ja urheilijan arjen realiteeteista vaikuttaa puuttuvan, hän sanoo.

Suurin osa urheilijoista käy tavallisissa töissä kilpauran ja harjoittelun ohessa.

Furuholm teki asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, miten hallitus aikoo turvata urheilijoiden toimeentuloa ja oikeudenmukaista kohtelua työttömyysturvassa sekä huomioida urheilijoiden aseman sosiaaliturvaa uudistettaessa.

Miten käy Hongan pelaajille

Furuholm kantaa huolta esimerkiksi Veikkausliigassa pelanneen FC Hongan pelaajien tilanteesta.

– Seuran edustusjoukkueen tulevaisuus on kysymysmerkki, mutta pelaajat ovat tipahtamassa tyhjän päälle. Urheilijoiden sosiaaliturvan ongelmat näkyivät myös korona-aikana, kun tapahtumia peruttiin, sarjat jäivät tauolle ja urheilijoita lomautettiin tai painostettiin palkanalennuksiin, hän toteaa.

Furuholm on oman urheilu-uransa aikana nähnyt, mitä unelmille omistautuminen vaatii ja miten ohuen langan varassa urheilu-ura ja toimeentulo tyypillisesti on.

– Suomalaiset rakastavat urheilua ja arvostus on korkealla, kun menestystä tulee. Urheilu-uraan keskittyminen vaatii kuitenkin valtavaa riskinottoa. On tärkeää kannustaa kouluttautumiseen ja oman tulevaisuuden turvaamiseen, mutta on kestämätöntä, että turvaverkot puuttuvat.

Ei ansiosidonnaista

Urheilijat eivät ole ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä, ja nykytulkintojen vuoksi urheilijat voivat jäädä jopa kokonaan vaille työttömyysturvaa, kun urheiluarki tulkitaan päätoimiseksi työksi.

– Suurin osa urheilijoista käy tavallisissa töissä kilpauran ja harjoittelun ohessa. Työttömyysturvaan liittyy kuitenkin ongelmia paitsi niillä harvoilla, jotka saavat keskittyä puhtaasti urheilemiseen, että niillä, joiden tulisi olla oikeutettuja etuuksiin muun työn perusteella, hän muistuttaa.

Viime vaalikaudella toiminut ja nyt uudelleen nimitetty sosiaaliturvakomitea on pohtinut myös urheilijoiden työttömyysturvaa. Komitea esitti välimietinnössään muun muassa pää- ja sivutoimisuuden arviointiin liittyvien kehittämistarpeiden selvittämistä. Tässä tulisi komitean mukaan kiinnittää huomiota myös urheilijoihin.

– Nykyinen hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut korjaamaan urheilijoiden sosiaali-, työttömyys- ja eläketurvan puutteita. Tässä tavoitteessa tuen hallitusta lämpimästi.