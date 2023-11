Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto on huolissaan siitä, että alaikäisten nuorten mielenterveysongelmia paikataan lastensuojelutoimilla.

– Teini-ikäisten hyvinvoinnissa on paljon tekijöitä, jotka huolestuttavat. Näitä ovat esimerkiksi teini-ikäisten kiireelliset sijoitukset, jotka ovat olleet kasvussa, Meriluoto sanoo.

– Monesti lastensuojelu joutuu ottamaan koppia nuorista, jotka eivät ole saaneet apua mielenterveysongelmiin ajoissa. Lastensuojelu ei kuitenkaan voi paikata näitä palveluja.

”Tulevat sosiaaliturvan leikkaukset kiihdyttävät ongelmien kasaantumista samoihin perheisiin.”

Ongelmat kasautuvat

Meriluoto huomauttaa, että suuri osa nuorista voi hyvin, mutta ongelmat kasaantuvat samoihin perheisiin.

Hän korostaa sitä, että nuorten hyvinvoinnin eriytyminen on hallituksen politiikassa jätetty heikolle hoidolle. Sen sijaan, että hallitus jatkaisi syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koronan jälkihoitoa, se on valinnut tien, joka Meriluodon mukaan tulee 1990-luvun laman oppien mukaan myös kalliiksi.

– Tulevat sosiaaliturvan leikkaukset kiihdyttävät ongelmien kasaantumista samoihin perheisiin. Leikkaukset vaikeuttavat myös ylisukupolviseen huono-osaisuuteen puuttumista, minkä pitäisi olla hyvinvointivaltiossa jokaiselle päättäjälle tärkeää, hän arvioi.

”Lapsen oikeudet

ovat ihmisoikeuksia”



Viikonloppuna Helsingin Sanomissa oikeustieteilijät moittivat poikkeuksellisen kovasanaisesti hallituksen lainvalmistelua. Useiden samanaikaisten sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutuksia erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien kannalta ei ole arvioitu.

Kritiikkiä suunnattiin myös perustuslakivaliokuntaan. Siinä viitattiin vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulan esitykseen siitä, että valiokunta yhdistäisi kolmen leikkausesityksen käsittelyn ja vaatisi ministeriöltä täydentävää selvitystä kokonaisvaikutuksista erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien kannalta.

Helsingin Sanomien mukaan ehdotus kaatui hallituspuolueiden ja keskustan edustajien äänin.

ILMOITUS ILMOITUS

– Lapsen oikeuksien viikolla on hyvä muistuttaa myös siitä, että lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, ja sosiaaliturvan leikkausten yhteisvaikutuksia lasten ja nuorten elämään on katsottava myös tästä näkökulmasta, Meriluoto sanoo.

– YK:n lapsen oikeuksien komitea on juuri kehottanut Suomea välttämään sosiaaliturvaleikkauksia, jotka vaikuttavat köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin.

Satoja euroja kuukaudessa

Useissa hallituksen aikeita koskevissa arvioissa pelkästään yleisen asumistuen ja työttömyysturvan muutosten uskotaan voivan leikata yksittäiseltä lapsiperheeltä satoja euroja kuukaudessa. Meriluoto huomauttaa, että kyse on perheistä, joilla on ollut tiukkaa jo pitkään.

Myös pienituloisten yksinhuoltajien jo valmiiksi vaikea tilanne heikkenee merkittävästi entisestään.

– Mikä on hallituksen viesti pienituloisissa yksinhuoltajaperheissä eläville nuorille? Vaikuttaa, että viesti on, että heistä ei välitetä. Yksinhuoltajissa on paljon töissä käyviä köyhiä, joiden tilannetta hallitus kiristää entisestään, Meriluoto sanoo.