Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL aikoo selvittää irtautumista Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:sta. Liitto kertoi asiasta keskiviikkoiltana. JHL on SAK:n kolmanneksi suurin ammattiliitto.

JHL:n irtioton taustalla on SAK:n päätös olla hyväksymättä JHL:ää edustajakseen keskustelemaan maan hallituksen kanssa uudesta työmarkkinamallista. Siitä on määrä keskustella perjantaina tilaisuudessa, johon työnantajapuoli on kutsunut mukaan ammattiliittojen edustajia.

Vientivetoinen malli sitoo liittojen käsiä

JHL:n ja SAK:n välejä hiertää kysymys hallituksen ja työnantajien ajamasta uudesta työmarkkinamallista, joka sitoisi kaikkien alojen palkankorotukset vientialojen palkkakehitykseen.

Suomeksi sanottuna malli tarkoittaisi sitä, etteivät esimerkiksi naisvaltaisia palvelualoja edustavat liitot pystyisi neuvottelemaan jäsenilleen parempia palkankorotuksia kuin miesvaltaiset teollisuusalojen liitot. Vastaavasti esimerkiksi Teollisuusliitto joutuisi neuvottelemaan paitsi omista palkoistaan ja työehdoistaan, myös koko maan palkankorotusten katosta.

SAK on valmis keskustelemaan hallituksen ja työnantajien kanssa uudesta työmarkkinamallista tietyin reunaehdoin.

Ei kuitenkaan ole mikään ihme, että JHL on asettunut asiassa vastahankaan, sillä pahimmillaan tällainen malli syventäisi julkisen sektorin työntekijöiden palkkakuoppaa ja vauhdittaisi sukupuolten välisten tuloerojen kasvua.

Tällaisen mallin kuittaaminen olisi myös JHL:n jäsenten näkökulmasta outoa edunvalvontaa. Miksi sitoutua palkkaratkaisuun, jossa korotukset ovat huonompia kuin muilla? JHL:n valttikorttina on myös historiallisen suuri järjestäytymisasteen nousu: liitto sai viime vuonna yli 19 000 uutta jäsentä samaan aikaan, kun muilla liitoilla järjestäytymisaste on laskussa.

”Politiikassa asiat usein ovat sitä, miltä ne näyttävät, ja nyt ay-liike näyttää hajanaiselta.”

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on kertonut liiton hallituksen kokoontuvan tänään torstaina kello 18 pohtimaan liitolle ”uutta kotia”.

Perääntyminen on vaikeaa

Kävi miten kävi, JHL on ilmoittanut jatkavansa mukana SAK:n #PainavaSyy-kampanjassa, joka vastustaa pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen työelämää koskevia linjauksia. Politiikassa asiat kuitenkin usein ovat sitä, miltä ne näyttävät, ja nyt ay-liike näyttää hajanaiselta. Sellaiseen ei ole nyt varaa.

Oikeistohallitus on käynyt taistoon juuri ammattiyhdistysliikkeen neuvotteluvoimaa vastaan ajamalla työelämää ja sosiaaliturvaa heikentäviä uudistuksia. Nyt jos koskaan tarvittaisiin ammattiyhdistysliikkeeltä yhtenäisyyttä.

Seuraavaksi on olemassa kaksi mahdollista kehityskulkua: joko JHL palaa ruotuun ja jatkaa jäsenjärjestönä SAK:ssa, tai sitten JHL irtautuu SAK:sta. Asiasta on vaikea enää perääntyä, koska JHL:n puheenjohtaja Niemi-Laine on laittanut koko vaikutusvaltansa peliin ja käy kiistaa julkisuuden kautta.

Tilanne näyttää arvovaltatappiolta myös SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannalle. Eloranta itse on JHL:n entinen puheenjohtaja, ja hänen vanhan liittonsa lipsuminen SAK:n rintamasta ei näytä hyvältä.

Kävi miten kävi, työnantajaleiri katsoo tilannetta varmasti tyytyväisenä. Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa ja hallituspuolueiden puoluetoimistoilla voidaan huokaista helpotuksesta ja nostaa jalat pöydälle, kun keskusjärjestön ja ammattiliittojen aikaa ja vaivaa kuluu liittojen keskinäisen kiistan ratkomiseen hallituspolitiikan vastustamisen sijaan.

Juttua päivitetty 23.11. klo 17:15. Muotoiltu uudelleen SAK:n kanta vientivetoiseen työmarkkinamalliin. SAK ei ole hyväksynyt vientivetoista työmarkkinamallia sellaisenaan, vaan järjestö on valmis keskustelemaan mallista tietyin reunaehdoin.