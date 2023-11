Lähes puolet tytöistä on kokenut seksuaalista häirintää ja lähes 40 prosenttiaa on kokenut sitä sosiaalisessa mediassa. Tämä käy ilmi THL:n viimevuotiseeta tutkimuksesta.

Niinpä Suomen väkivaltaobservatorion toteuttama vuosittainen Valoa, ei väkivaltaa -kampanja keskittyy tänä vuonna juuri tyttöjen ja nuorten naisten kohtaamaan seksuaaliseen häirintään sosiaalisessa mediassa.

– Vielä ei oikein muisteta, että esimerkiksi sukuelimestä kuvan lähettäminen on nykyään rikos, yhdistyksen puheenjohtaja Erja Saarela sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

”Häirintä on uhka tasa-arvon toteutumiselle ja jopa demokratialle.”

– Haluamme nostaa kampanjan avulla tietoutta seksuaalisesta häirinnästä. Häirintä ei nimittäin useinkaan liity tyttöjen ja nuorten naisten lisäämään sisältöön, vaan tyttöyteen itsessään.

Pelko vähentää somen käyttöä

Sosiaalisessa mediassa seksuaalista häirintää voivat olla muun muassa epäasialliset ja seksuaalissävytteiset viestit, häiritsevät kuvat tai uhkaavat viestit. Tyttöjä ja nuoria naisia painostetaan usein lähettämään omia alastonkuviaan ja heidän kuviaan saatetaan lähettää luvatta eteenpäin.

Kaikilla somekanavilla esiintyy häirintää. Yhdistys muistuttaa siitä, että häirinnän uusia muotoja keksitään koko ajan lisää.

Häirintä vaikuttaa tyttöjen ja nuorten somekäyttäytymiseen: Planin tutkimuksen mukaan joka seitsemäs tyttö on lopettanut sen kanavan käytön, jossa on tullut häirityksi ja yli 34 prosenttia häirintää kokeneista tytöistä on vähentänyt somen käyttöään häirinnän takia.

– Pahimmillaan häirintä vaikuttaa siihen, uskaltaako omia mielipiteitä tuoda somessa julki. Häirintä on vallankäyttöä ja sen tarkoituksena on vaientaa tyttöjen ja nuorten naisten ääni, NYTKISin pääsihteeri Silla Kakkola sanoo. Hän vastaa Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan operatiivisesta johdosta.

– Häirintä on uhka tasa-arvon toteutumiselle ja jopa demokratialle. Tämä on vakava ongelma, johon tulee puuttua.

Ei vain somessa

Kakkola muistuttaa myös siitä, että sosiaalisessa mediassa tapahtuva seksuaalinen häirintä ei aina jää vain virtuaaliseen maailmaan. Pahimmillaan se voi johtaa seksuaaliväkivaltaan. Väkivalta ei kuitenkaan ala suoraan väkivallasta, vaan tyttöjä ja naisia vähättelevistä asenteista.

Kampanja huipentuu Helsingissä tänään perjantaina kello 15–19 Narinkkatorilla, jossa muistetaan seksuaaliväkivallan uhreja. Vastaava tapahtuma nähdään noin 15 paikkakunnalla.

Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio on kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja yksityishenkilöiden muodostama verkosto naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. NYTKIS on aisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS.