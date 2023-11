Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo muistuttaa siitä, että Venäjän rajan tapahtumat eivät tulleet yllätyksenä Suomelle.

– Suomi on valmistautunut tähän tilanteeseen, Honkasalo sanoo Kansan Uutisille.

Hän muistuttaa asiantuntijoiden olleen jo Nato-jäsenyyskeskustelun aikana yksimielisiä siitä, että itärajalla on aiempaa rauhattomampaa, kun Suomi on Naton jäsen.

ILMOITUS ILMOITUS

”Venäjähän pyrkii vaikuttamaan juuri niin, että meillä syntyisi sisäpoliittista sekasortoa.”

– On selvää, että Venäjä nyt välineellistää rajalle tulevia ihmisiä. Tilanne on erittäin haastava ja on punnittava tarkkaan kansallisen turvallisuuden ja ihmisoikeusvelvoitteiden yhteensovittaminen. Siinä joudutaan tasapainoilemaan.

– On tärkeä muistaa, että Suomella on oikeus ja velvollisuus huolehtia kansallisesta turvallisuudestaan ja rajaturvallisuudestaan. Mutta se ei tarkoita, että voisimme olla välittämättä ihmisoikeusvelvoitteista.

Kestosta ei ole tietoa

Honkasalo toteaa, että tilanteen tekee osaltaan haastavaksi myös se, että ei ole olemassa tietoa siitä, kuinka pitkään se kestää.

– Niinpä ei ehkä ole järkevää iskeä kovimpia keinoja heti tiskiin, hän arvioi.

Hän muistuttaa siitä, että yksittäisen kansanedustajan on kuitenkin hankala arvioida tilannetta, koska merkittävä osa päätöksiin vaikuttavista tiedoista on salaisia.

– Toinen arviointia vaikeuttava asia on viime päivinä yhä selvemmäksi käynyt ilmiö eli se, että perussuomalaiset hyödyntävät tätä vaikeaa turvallisuuspoliittista tilannetta saadakseen läpi pitkäaikaisia tavoitteitaan estää turvapaikan haku tai tehdä se mahdollisimman hankalaksi Honkasalo sanoo..

– Nyt näyttää siltä, että perussuomalaisen puolueen arvovalta on pelissä. He ovat antaneet äänestäjilleen sellaisen käsityksen, että raja voitaisiin sulkea kokonaan, mutta ihmisoikeusvelvoitteiden, lakien ja sopimusten puitteissa se ei ole oikeudellisesti mahdollista. Jos meille jää ainoastaan Helsinki–Vantaan lentoasema auki turvapaikan hakemiseen, tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa ei toteudu.

Honkasalo muistuttaa myös siitä, että Suomen kansalaisilla on oikeus liikkua rajan yli.

– Niinpä rajaa ei ylipäätään voi pitää pitkään kiinni. Rajavartiolakikin linjaa, että kaikkien toimien on oltava välttämättömiä ja tarkkarajaisia. Ilman lakiin kirjattujen kriteereiden täyttymistä ei toimia voi tehdä tai pitkittää niitä turhaan, hän sanoo.

– Lisäksi itärajaa ei saada koskaan kiinni, vaikka kaikki rajanylityspaikat suljettaisiin. Olenkin huolissani siitä, että niiden sulkeminen lisää valvomattomia maastorajanylityksiä. Mitä enemmän rakennamme esteitä, sitä enemmän ei-toivotut rajanylitykset todennäköisesti lisääntyvät.

Ministerien järkyttävät jutut

Honkasaloa häiritsee myös se, kuinka muutamat ministerit ovat puhuneet turvaa hakevista ihmisistä.

– Ei ole ministerin tehtävä ulkonäön perusteella arvioida kenestäkään ihmisestä, onko tällä perustetta turvapaikkaan vai ei. Meillä on viranomaiset, jotka tekevät sen arvioinnin. Vaikka nämä ihmiset olisi välineellistetty, joukossa saattaa olla sellaisia, joilla kriteerit täyttyvät.

Honkasalo on erityisen järkyttynyt Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) sunnuntaina julkaisemasta blogikirjoituksesta.

– Se teksti myös turvapaikanhakijoista on jäätävä. Hän laukoo hyvin ennakkoluuloisia oletuksia näistä ihmisistä ja blogi on täynnä hyvin rasistista kieltä, hän sanoo.

– On inhottavaa, että koko keskustelu itärajan suhteen on mennyt tällaiseksi, että lietsotaan pelkoa ja luodaan uhkakuvia tilanteessa, jossa ihmisillä on jo valmiiksi pelkoja Venäjää kohtaan. Olisi vastuullista pitää pää kylmänä tässä tilanteessa. Venäjähän pyrkii vaikuttamaan juuri niin, että meillä syntyisi sisäpoliittista sekasortoa. Sen pyrkimys on saada länsimaiset demokratiat luopumaan ihmisoikeusvelvoitteistaan.

Honkasalo painottaa sitä, että paniikin lietsomisella luodaan vahvaa epäluottamusta omaa viranomaistoimintaamme ja omia ammattilaisiamme kohtaan.

– Myös ministereiden pitää luottaa siihen, että sisäministeriön ja Migrin virkamiehet osaavat hoitaa työnsä. Arvostelemisen sijaan heidän pitäisi tukea ja turvata sitä työtä.

Hän ihmettelee myös apulaisoikeuskansleriin ja yhdenvertaisuusvaltuutettuun kohdistettua maalittamista.

– He ovat riippumattomia lainvalvojia. Heidän maalittamisensa on käsittämätöntä ja jopa historiallisesti ainutkertaista Suomessa.

– Tällainen nimenomaan rapauttaa oikeusvaltiota ja demokratiaa ja luo epäluottamusta. En ymmärrä, miten pääministeri ei saa ministereitään ruotuun.