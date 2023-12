Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Minja Koskela on huolissaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon tulevaisuudesta.

– Valtion tukemaa asuntotuotantoa tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa enemmän, kun hallituksen sosiaaliturvaheikennykset astuvat voimaan ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve kasvaa, Koskela sanoo.

– Hallitus on kuitenkin aikeissa tehdä mittavia tuloutuksia Valtion asuntorahastosta, josta kohtuuhintaista asuntotuotantoa rahoitetaan.

”Korkotukilainat ovat vuosikymmenien sitoumuksia.”

Koskela jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen Valtion asuntorahaston ARA:n toimintaedellytysten turvaamisesta.

ARA-tuki välttämätön

Valtion asuntorahastosta maksetaan ARA:n myöntämät tuet ja avustukset, jotka sisältävät muun muassa korkotukilainojen korkotuet, korjausavustukset ja erityisryhmien investointiavustukset. Rahasto saa tuloa aravalainojen lyhennyksistä, koroista ja takauspalkkioista. Koska aravalainoja ei enää myönnetä, on niihin liittyvä tulonmuodostus ehtymässä.

– Korkotukilainat ovat vuosikymmenien sitoumuksia, joten Valtion asuntorahaston maksuvalmiudesta tulisi huolehtia hyvissä ajoin ennen, kuin kassa on tyhjä. Mitä tekee hallitus? Tulouttaa rahastosta kehyskauden aikana jopa 800 miljoonaa! Koskela ihmettelee.

Valtion asuntorahaston olemassaolo on Koskelan mukaan perusteltua, sillä vuosittainen budjetointi ei vastaa rakennushankkeiden aikajännettä. Lisäksi valtion tukema asuntotuotanto on tärkeä suhdannepoliittinen työkalu: Rakennusalan sakatessa valtio on voinut laittaa liikkeelle ARA-tuotantoa, millä on taloutta elvyttävä vaikutus.

Tärkeää suurissa kaupungeissa

Koskela painottaa sitä, että ARA-tuotannolla on myös merkittävä rooli segregaatiokehityksen ehkäisyssä erityisesti suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi Helsingissä kohtuuhintaisten kotien väheneminen yhdistettynä mittaviin sosiaaliturvaleikkauksiin tulee vaikeuttamaan ihmisten arjen lisäksi työvoiman saatavuutta.

– Hallitusohjelman mukaan tuloutus tehdään rahaston nykytasoista toimintaa vaarantamatta, mutta näen tässä isoja riskejä valtion pitkäjänteisen asuntopolitiikan toteuttamiselle. Ei sieltä Etuovesta löydy kaikille kämppää, ja kyllä kokoomuskin sen tietää, jos vähän vaivautuu ajattelemaan, Koskela sanoo.

Tällä Koskela viittaa kokoomuksen kansanedustajan Mia Laihon kommenttiin eduskunnan täysistunnossa tiistaina, kun kansanedustajat kesksutelivat asumistuen muutoksista.

– Vielä tällainen tilannetieto, että tällä hetkellä Etuovi.comissa on Helsinki-Espoo-Vantaalla kymmenentuhatta vapaata vuokra-asuntoa, että on mahdollisuus vaihtaa asuntoa edullisempaan, Laiho sanoi tuolloin.

Hänelle kerrottiin, että useimmat näistä asunnoista ylittävät vuokraltaan asumismenonormin.