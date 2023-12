Vasemmistoliiton oululainen kaupunginvaltuutettu Jessi Jokelainen on antanut suostumuksensa eurovaaliehdokkaaksi. Jokelainen oli keväällä 2023 ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa ja keräsi hienon äänisaalin, 3891, ja nousi vasemmistoliiton kolmanneksi heti valittujen kansanedustajien Hanna Sarkkisen ja Merja Kyllösen jälkeen. Oululainen Sarkkinen on lupautunut mukaan Jokelaisen kampanjaan.

27-vuotias Jokelainen on myös Oulun kaupunginhallituksen jäsen. Ammatiltaan hän on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja.

Vasemmistoliitto nimeää ensimmäiset ehdokkaansa kevään eurovaaleihin ennen joulua. Vaaalipäivä on 9. kesäkuuta.

”Unioni ei voi toimia kaksoistandardien mukaan, vaan näiden perusarvojen on oltava totta kaikille.”

EU tärkein viitekehys

Jokelaisen mukaan EU on Suomen keskeisin poliittinen viiteryhmä nyt ja tulevaisuudessa.

– EU:ssa on hyvää ja huonoa. Minä haluan tehdä siitä paremman. EU on jäsenmaidensa poliittinen ja taloudellinen yhteisö ja unionissa tehtävillä päätöksillä on väliä myös jäsenmaiden asukkaiden kannalta, hän sanoo.

– Aivan tavallisten ihmisten asioista päätetään Euroopan parlamentissa. Siksi näen ehdokkuuden EU-vaaleissa merkityksellisenä ja kannustan kaikkia äänestämään.

Jokelainen korostaa ihmisoikeuksien merkitystä EU-päätöksenteossa.

– Ihmisten välisen tasa-arvon, oikeusvaltion ja syrjimättömyyden pitää toteutua kaikille eurooppalaisille ja näistä periaatteista on pidettävä kiinni myös kansainvälisesti. Unioni ei voi toimia kaksoistandardien mukaan, vaan näiden perusarvojen on oltava totta kaikille, hän sanoo.

– Euroopan unionin on toimittava vahvemmin vähemmistöjen syrjintää ja sukupuolten epätasa-arvoa vastaan. Turvatakseen hyvän elämän kaikille EU:n on toimittava nykyistä vahvemmin myös köyhyyttä, osattomuutta ja taloudellista eriarvoisuutta vastaan ja puolustettava työntekijöiden oikeuksia.

”Rikkaat saastuttavat eniten”

Jokelainen nostaa esiin myös EU:n merkityksen ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisien torjujana.

– EU:n on ohjattava jäsenmaita vähentämään päästöjä, vahvistamaan hiilinieluja ja kääntämään pääomat kestävään talouteen. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuminen tulee paljon halvemmaksi kuin vahinkojen korjaaminen. Vihreä talous voi myös synnyttää paljon uutta työtä Eurooppaan ja Suomeen, hän tähdentää.

– Vihreän siirtymän on kuitenkin oltava reilu. Rikkaat saastuttavat eniten ja moni suuryritys tekee luonnon pilaamisella ison tilin. Saastuttajan on maksettava. Tavallisia ihmisiä on tuettava muutoksessa niin, etteivät elämän edellytykset heikkene. Muutoksen on oltava reilu myös alueellisesti ja pohjoisen Suomen kannalta.

Jokelainen näkee tärkeänä vaaliteemana myös kestävän talouden.

– Veroparatiisit ja veronkierron mahdollisuudet on suljettava ja globaalien tuotantoketjujen on oltava läpinäkyviä ja vastuullisia. EU:n on pyrittävä toimimaan niin, että talouden vihreä rakennemuutos, tekoälyn kehitys ja digitalisaatio hyödyttävät Euroopan kansalaisia ja tuovat kaikkialle maanosaan ja Suomeen uutta työtä ja yrittäjyyttä.

11.12. 2023 kello 13 Jessi Jokelaisen ikä korjattu.