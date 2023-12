YK:n ilmastokokouksessa COP28:ssa Dubaissa päästiin keskiviikkona sopuun päätöslauselmasta, joka on otettu ristiriitaisesti vastaan. Päätöslauselmassa on ensimmäistä kertaa mukana maininta, että fossiilisista polttoaineista on luovuttava. Päätöslauselman sitoumus ei ole allekirjoittajamaita velvoittava.

Compensate-säätiön hallituksen puheenjohtaja ja pitkän linjan Ilmastoaktivisti Niklas Kaskeala kutsuu sopua fossiilisista polttoaineista luopumisesta historialliseksi. Päätöslauselmassa on kuitenkin myös ongelmia, hän lisää. Kaskeala seurasi kokousta useamman päivän paikan päällä.

– Globaalin etelän maat tarvitsevat edelleen satoja miljardeja lisää rahoitusta, jotta ne voisivat siirtyä pois hiilestä, öljystä ja kaasusta. Kehittyneitä maita ja öljyntuottajia ei pakoteta toimimaan niin nopeasti kuin ilmastotiede vaatii. Toki Pariisin sopimus ei sellaista mahdollistaisikaan, Kaskeala kirjoittaa Linkedin-palvelussa.

Samalla sopu päästää hänen mukaansa suuret saastuttajamaat helpolla.

– Yhdysvallat, joka on maailman suurin öljyn- ja kaasuntuottajana, on luvannut hyvin niukan summan uutta rahoitusta kehittyville maille. Vaikka Kiina ja Intia investoivat valtavasti uusiutuviin, samalla ne avaavat koko ajan uusia hiilivoimaloita.

– Saudi-Arabian kaltaisten öljyjättien vastustus, ja Venäjän kulissien takana harjoittama sabotaasi, paljastavat sopimuksen haavoittuvuuden, Kaskeala jatkaa.

Kaskeala tiivistää ilmastokokouksessa syntynyttä sopua herätykseksi. Kyse on signaalista, joka on toivottua heikompi, että fossiilisten polttoaineiden aikakausi on päättymässä. Kaskealan mukaan se on tärkeä viesti markkinoille.

– Tärkein kysymys, joihin seuraavien kokousten on vastattava, on: päättyykö fossiilisten aikakausi riittävän nopeasti, Kaskeala päättää kirjoituksensa.