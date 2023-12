Tuula Kärki

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramon mielestä nyt on tärkeää varoa tukahduttamasta lehdistönvapautta.

Saramo viitta korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, jonka mukaan Helsingin Sanomien toimittaja joutuu maksamaan verot asianajajapalkkioista, jotka työnantaja on maksanut Viestikoekeskus-oikeudenkäynnissä. KHO arvioi, että syytettynä oleminen ei kuulu toimittajan työtehtäviin, ja tämän vuoksi asianajajan palkkiot olivat toimittajan verotettavaa tuloa.

Helsingin Sanomat

– Sananvapaus ja lehdistönvapaus ovat demokratian kulmakiviä. Raskaiden taloudellisten seurausten pelko voi johtaa lisääntyvään varovaisuuteen, Saramo sanoo.

– Tällainen voi vaikuttaa halukkuuteen ja mahdollisuuksiin käsitellä tiettyjä aiheita. Pahimmillaan pelko ja varovaisuus voivat johtaa itsesensuuriin.

Poikkeaa verottajan kannasta

KHO:n kanta poikkesi keskusverolautakunnan kannasta ja verohallinnon tulkintaohjeesta.

– KHO:n ennakkoratkaisu on herättänyt laajaa huolta erityisesti toimittajakunnassa. KHO on tulkinnut voimassa olevaa oikeutta, ja nyt tehty tulkinta sitoo jatkossa. Siksi lakeja itsessään on selkeytettävä, jotta oikeustila saadaan korjattua kohtuullisemmaksi, Saramo sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä teki lakialoitteen verolakien täsmentämiseksi. Aloitteessa esitetään tuloverolain ja ennakkoperintälain muuttamista siten, että työnantajan maksamia työntekijän oikeudenkäyntikuluja ei pidetä veronalaisena palkkana, kun rikosasian kohteena oleva teko on tapahtunut työtehtävissä eikä työntekijä ole toiminut työnantajan ohjeistuksen vastaisesti.

Koskee muitakin aloja

Eduskuntaryhmä toteaa, että vaikka media-alalla asiaan liittyy erityisiä kysymyksiä työn luonteen ja siihen kiinteästi liittyvän sananvapauden kannalta, asia ei rajoitu vain media-alaan.

Sen mukaan työnantajan mahdollisuudella vastata työntekijän oikeudenkäyntikuluista on merkitystä myös muilla aloilla ja muissa ammattikunnissa, niin työntekijän oikeuksien kuin työnantajien itsensä kannalta.

– On luontevaa, että työnantaja tukee työntekijää työtehtäviin liittyvän rikosasian oikeudenkäyntikulujen maksamisessa. Rikossyyte voi vaikuttaa suoraan työnantajana toimivan yrityksen toimintaan. Laadukkaan puolustuksen varmistaminen on siten myös työnantajan edun mukaista, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän asiasta lähettämässä tiedotteessa todetaan..

JSN otti kantaa

Myös Julkisen sanan neuvosto otti asiaan kantaa viime viikolla.

– KHO:n päätös verolakien tulkinnasta voi heikentää sananvapauteen kuuluvaa yleisön oikeutta saada tietoa, JSN totesi tiedotteessaan.

– Päätös saattaa vähentää tutkivaa journalismia, jos toimittajat joutuvat pelkäämään merkittäviä henkilökohtaisia taloudellisia menetyksiä, joita jutuista voi aiheutua, vaikka toimittaja todettaisiin syyttömäksi väitettyihin rikoksiin. Kokemukset muista Euroopan maista osoittavat myös, kuinka taloudellisten seurausten uhalla pyritään vaientamaan kriittistä journalismia nostamalla aiheettomia kanteita.

Järjestö muistutti, että KHO:n päätös ei koske vain toimittajia.

JSN vetosi lainsäätäjiin, jotta verolakeja muutettaisiin niin, että työtehtävistä johtuvissa oikeudenkäynneissä työnantajalla on mahdollisuus maksaa oikeudenkäyntikuluja ilman, että tämä katsottaisiin työntekijän verotettavaksi tuloksi.

– Muutoin on vaarana, että Suomi kurittaa veroilla sananvapautta, se arvioi.