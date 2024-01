Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä haluaa DCA-sopimuksessa erityisesti kahteen asiaan lisäselvyyttä. Asiasta kertoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson Ylen presidentinvaalitentissä tiistaina.

DCA-sopimus on Suomen ja Yhdysvaltain välinen sotilaallista yhteistyötä koskeva sopimus. Se allekirjoitettiin Washingtonissa joulukuussa, mutta eduskunnan pitää vielä hyväksyä sopimus.

Anderssonin mukaan ensimmäinen lisätietoa vaativa asia liittyy ydinaseisiin. Andersson huomautti, että Norjan vastaavassa sopimuksessa on selkeä kirjaus ydinaseista – Suomen ei. Norja on kieltänyt ydinaseiden tuomisen maaperälleen. Suomen sopimuksessa puolestaan on viittaus voimassaolevaan lainsäädäntöön, joka kieltää ydinaseiden tuomisen Suomeen.

– Nyt monet puolueet haluavat avata lainsäädäntöä. Mielestäni tämä ei voi jäädä epäselväksi, Andersson sanoi.

Toinen asia on tuomiovaltakysymys. Sopimuksen myötä Suomi luopuu tuomiovallastaan yhdysvaltalaisten sotilaiden tekemissä rikoksissa, ja rikoskäsittelystä vastaa Yhdysvallat.

– Sopimuksen mukaan Suomi voi pyytää sitä takaisin tietyn tyyppisissä rikoksissa, mutta tässä ei ole määritelty minkä tyyppisissä, Andersson tiivisti.

Eduskunta ei voi muuttaa sopimusta, mutta Anderssonin mukaan eduskunnan sopimukseen tekemällä mietinnöllä tulee olemaan erittäin merkittävä.

– Se tulee olemaan erittäin tärkeä esimerkiksi siinä, miten määrittelemme ne rikokset, joita pidämme niin merkittävinä rikoksina, joissa olisimme valmiita pyytämään tuomiovallan palauttamista.

– Se tulee olemaan erittäin keskeinen, mikä linja ydinaseiden kohdalla tulee olemaan.

Sopimuksen eduskuntakäsittely alkaa, kun eduskunta palaa istuntotauoltaan helmikuun alussa.

– Tämä on se paikka, jossa kaikkien eduskuntapuolueiden pitää käydä linjakeskustelua esimerkiksi siitä, mikä ydinasekanta tulee olemaan, Andersson linjasi.