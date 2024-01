Vasemmistonaiset vaatii toimia tulitauon saamiseksi Gazaan.

– On järkyttävää ja traagista, kuinka vaikeaa länsimaiden on ollut tuomita Israelin harjoittama raaka väkivalta palestiinalaisia kohtaan. Mikään ei oikeuta kansainvälisen oikeuden systemaattista rikkomista. Ei edes Hamasin järkyttävä ja täysin tuomittava lokakuun 2023 isku Israeliin, Vasemmistonaisten puhenainen ja kansanedustaja Veronika Honkasalo toteaa.

Vasemmistonaiset muistuttaa siitä, että Gazan pommittaminen on jatkunut Israelin taholta systemaattisesti yli sata päivää. Kansainvälisissä konflikteissa lapset ja naiset ovat aina suurimmat kärsijät. Se tähdentää sitä, että Palestiinan miehitetyt alueet kärsivät humanitaarisesti jo ennen Israelin lokakuun alussa 2023 aloittamia pommituksia. Israelin harjoittamaa, jo 16 vuotta jatkunutta Gazan laitonta saartoa ja 56 vuotta jatkunutta palestiinalaisalueiden miehitystä, kuvaa jatkuva väkivallan, pelon ja mielivallan läsnäolo.

”Suomen on tehtävä kaikkensa välittömän tulitauon aikaansaamiseksi ja panttivankien vapauttamiseksi.”

Pahenee päivä päivältä

Vasemmistonaiset varottaa siitä, että Gazan tilanne muuttuu sietämättömämmäksi päivä päivältä, kun Israelin saarto estää tarpeellisen humanitaarisen avun perille saattamisen.

Jo nyt Gazassa kärsitään nälänhädästä. Tällä hetkellä YK arvioi, että gazalaiset saavat noin kymmenyksen siitä elintarvikemäärästä, minkä asukkaat tarvitsisivat. Sosiaali- ja terveydenhuolto on romahtanut pommitusten seurauksena, eikä kansainvälisillä avustusjärjestöillä ole vapaata pääsyä alueelle.

– Naisten ja lasten hätä Gazassa on katastrofaalinen erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien näkökulmasta. Kansainvälisen yhteisön on varmistettava, että humanitaarinen apu tavoittaa esteettömästi myös naiset ja lapset, Vasemmistonaisten varapuhenainen Gashaw Bibani sanoo.

– Unicef ei turhaan ole kutsunut Gazan tilannetta sodaksi lapsia vastaan.

Taloudellisia pakotteita tarvitaan

Yhdistyneet Kansakunnat arvioi jo ennen Hamasin iskua, että miehitetyillä alueilla kaksi miljoonaa palestiinalaista on jatkuvan humanitaarisen avun varassa. Heistä merkittävä määrä on lapsia ja naisia.

UN Womenin arvion mukaan Gazan pommitusten seurauksena kuolonuhreja on nyt yli 24 000, heistä 70 prosenttia on naisia ja lapsia. Arviolta miljoona naista ja lasta on joutunut jättämään kotinsa Gazassa, jossa ei ole yhtään turvallista paikkaa, jonne paeta.

9 000 lapsen uskotaan menettäneen molemmat vanhempansa ja 50 000 raskaana olevaa naista kärsii joka päivä Israelin pommituksista.

Vasemmistonaiset vaatii Suomen hallitusta tuomitsemaan selkeästi Israelin harjoittaman palestiinalaisiin kohdistuvan etnisen puhdistuksen ja Gazan tuhoamisen. Suomen on tehtävä kaikkensa välittömän tulitauon aikaansaamiseksi ja panttivankien vapauttamiseksi.

Järjestö edellyttää, että Suomen on myös tuettava Etelä-Afrikan kannetta Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa Israelin harjoittaman kansanmurhan tutkimiseksi. Lisäksi Suomen on osana EU:ta edistettävä taloudellisia pakotteita Israelia vastaan tulitauon aikaansaamiseksi.