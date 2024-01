Kokoomuksen Alexander Stubbin presidenttikampanja maksaa yli 1,9 miljoonaa euroa. Stubbin kampanjan jätti maanantaina vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Stubb on saanut yksityishenkilöiltä noin 875 000 euroa lahjoituksia. Heidän joukossaan on myös Pekka Haaviston kampanjaa tukenut pankkiiri Björn Wahlroos. Wahlroos on antanut 25 000 euroa Stubbille, kun Haavistolle hän lahjoitti 10 000 euroa. Lahjoittajien joukossa on runsaasti nykyisiä ja entisiä yritysjohtajia – myös aikoinaan Sonera-kohussa ryvettynyt Kaj-Erik Relander.

Yrityksiltä Stubb on saanut tukea lähes 420 000 euroa.

ILMOITUS ILMOITUS

Rahallisesti Stubbin kampanja pyörii täysin omassa luokassaan. Pekka Haavisto pyrkii presidentiksi noin 750 000 euron kampanjalla, ja SDP:n ehdokkaan Jutta Urpilaisen kampanja maksaa noin 770 000 euroa.

Vasemmistoliiton Li Anderssonin presidenttikampanja maksaa 186 000 euroa. Vertailun vuoksi: Stubbin kampanja ilmoittaa käyttävänsä pelkästään tv-mainontaan 170 000 euroa.

Mika Aaltola, Olli Rehn, Jussi Halla-aho ja Harry Harkimo eivät vielä ole tehneet ennakkoilmoitusta.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään sunnuntaina 28.1.