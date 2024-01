Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer kertoivat tiistaiaamuna, että ne sulkevat pääkaupunkiseudun päiväkodit kahdeksi päiväksi poliittisella lakolla. Lakko koskee kaikkia julkisia ja yksityisiä päiväkoteja Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla.

Lakkopäivät ovat keskiviikko 31. tammikuuta ja torstai 1. helmikuuta. Poliittisella lakolla vastustetaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman porvarihallituksen työelämään suuntaamia heikennyksiä.

Lakon ulkopuolelle on rajattu kotona tehtävä perhepäivähoito, kotona tehtävä ryhmäperhepäivähoito, ryhmäperhepäiväkodit, ympärivuorokautinen varhaiskasvatus, hoitoapupalvelu sekä yksityinen perhepäivähoito.

ILMOITUS ILMOITUS

”Ymmärrän, että lakko on tiukka paikka lapsiperheille.”

Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon kello 5.59 ja torstain kello 20:59 välillä. Lakko kestää työvuoron loppuun.

Vientimallia vastaan

Lakkojen aikana on muun muassa hallituksen aie kirjata lakiin niin sanottu vientivetoinen palkkamalli.

– Orpon hallituksen suunnitelmat vientivetoisesta palkkamallista tarkoittaisivat käytännössä, että varhaiskasvatusalan palkat jäävät jatkossakin mataliksi. Se vaikeuttaa pätevän työvoiman löytämistä entisestään. Ala kärsii jo nyt pahasta työntekijäpulasta, JHL:n väliaikainen puheenjohtaja Håkan Ekström muistuttaa.

Hän toteaa ymmärtävänsä sen, että lakko aiheuttaa hankaluuksia ihmisten arkeen-

– Ymmärrän, että lakko on tiukka paikka lapsiperheille. Toivottavasti myös hallitus huomaa vihdoin, että suomalaisten arki ei pyöri ilman lastenhoitajia ja muita varhaiskasvatuksen ammattilaisia, Ekström sanoo.

– Hallitus ajaa Suomeen palkkamallia, joka jättäisi päiväkotien työntekijät palkkakuoppaan. Sopii kysyä, millaisissa ongelmissa olemme, jos varhaiskasvatukseen ei jatkossa saada pätevää työvoimaa.

Kaikki kärsisivät

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola puolestaan muistuttaa siitä, että hallitusohjelmassa olevat työelämän heikennykset koskisivat toteutuessaan kaikkia työntekijöitä ja tarkoittaisivat osalle todella merkittäviä heikennyksiä.

– Kaikki kansalaiset tulisivat kärsimään heikennyksistä, kun henkilöstön saatavuusongelmat syvenisivät, Paavola sanoo.

Hän toteaa, että työministeri Arto Satosen (kok.) johdolla on yritetty löytää yhteistä työmarkkinamallia, niin sanottua Suomen mallia, vaikka vientivetoista mallia viedään hallituksen toimesta voimakkaasti eteenpäin. Paavolan mukaan neuvotteluista on puuttunut todellinen yhteinen tahtotila ja niitä on käyty veitsi kurkulla.

– Lakiin säädettävä vientimalli rajoittaisi aivan liikaa työ- ja virkaehtosopimusosapuolten sopimusvapautta, lisäisi työrauhahäiriöitä ja pahentaisi työvoimapulaa monella yhteiskunnan toimivuuden ja lakisääteisten palveluiden kannalta hyvin keskeisellä toimialalla. Se vaarantaisi naisvaltaisten alojen sekä julkisen sektorin palkkakehityksen sekä palkkatasa-arvon toteutumisen, Paavola ennustaa.

Hän uskoo, että myös koulutetun henkilöstön saatavuus olisi entistä vaikeampaa.

– Hallituksen esitys väheksyy ja aliarvioi kansalaisille välttämättömien peruspalveluiden ja niitä tuottavien työntekijöiden roolia ja merkitystä yhteiskunnassa, Paavola sanoo.

Valmis jatkotoimiin

Muiden muassa JHL on järjestänyt Orpon hallituksen toimien vuoksi poliittisia lakkoja jo viime syksyn aikana, ja lakot ovat laajentuneet vaiheittain. Liitto on edelleen valmis jatkotoimiin, jos hallitukselta ei ryhdy neuvotteluihin työmarkkinauudistuksista.

– Tärkein tehtävämme on huolehtia siitä, että jäsentemme työehdot ja työolot pysyvät kunnossa myös jatkossa. Hallituksen suunnitelmat uhkaavat sekoittaa Suomen työmarkkinat pahemman kerran. Ammattiliittona meidän on toimittava, ja tällä kertaa se tarkoittaa järeitäkin lakkotoimia, Ekström sanoo.