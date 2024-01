Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela arvostelee hallituksen vuoden 2024 aikana toteutettavia sosiaaliturvaleikkauksia nuorten köyhyyden lisäämisestä.

Koskela viittaa valtiovarainministeri Riikka Purran viimeviikkoiseen väitteeseen, joka koski helppokäyttöisiä Kelan sovelluksia. Purran mukaan nuoret käyttävät niitä liian kevein perustein. Purra kirjoitti asiasta Maaseudun tulevaisuus -lehden kolumnissaan

Koskela kuvailee Purran kommenttia irvailuksi.

Leikkaukset kasvattavat pienituloisuusastetta 20–29-vuotiailla.

– Purran ja muun hallituksen käsitys nuorten arjesta on vääristynyt, sillä nuorten pienituloisuusaste on muuhun väestöön nähden korkeampi jo ilman sosiaaliturvaleikkauksia, Koskela muistuttaa.

– Leikkausten toimeenpano sysää jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevia nuoria syvemmälle köyhyyteen, mikä ei kannusta ketään, mutta lannistaa monia. Miten voidaan perustella esimerkiksi sitä, että pienituloisuus kasvaa voimakkaasti nuorilla, työssäkäyvillä yksinhuoltajilla?

Koskela perustaa arvionsa Kelan tänään tiistaina julkaisemaan mikrosimulointiin, jonka mukaan leikkaukset kasvattavat pienituloisuusastetta 20–29-vuotiailla jopa 1,5 prosenttia.

Laskelmien mukaan nuorten pienituloisuus yleistyy sosiaaliturvaleikkausten seurauksena eniten työttömillä perheellisillä, työttömillä yksinasuvilla ja työllisillä yksinhuoltajilla. Toisin sanoen työllisyyden lisäämisellä perustellut leikkaukset osuvat myös nuoriin, jotka ovat jo töissä.

Tätä Koskela pitää härskinä silmänkääntötemppuna.

– Kun huomioidaan, että nuorten mielenterveyden oireilu on lisääntynyt huolestuttavasti, ja että monet heistä kantavat huolta työllistymisestä ja työelämässä pärjäämisestä, on kohtuutonta vetää leikkauksilla matto jalkojen alta, hän sanoo.

– On selvää, että hallitus on täysin irrallaan nuorten arjesta, mutta sitä suuremmalla syyllä ministerien tulisi kohdata nuoria silmästä silmään – ja ihan erityisesti niitä nuoria, joiden ahdinkoa he omalla toiminnallaan syventävät.