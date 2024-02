Porista lähti seitsemän bussia aamuseitsemältä tuomaan sak-laisia mielenosoittajia Helsinkiin Senaatintorille vastustamaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen kaavailemia työelämän heikennyksiä.

– Sitä emme osaa sanoa, mihin asti olemme valmiita menemään, kun emme tiedä, mitä tämän jälkeen tapahtuu, sanoo porilainen Satu Launonen, joka toimii JHL:n aluetoiminnan asiantuntijana.

Häntä ei yllättänyt se, että Senaatintori oli puolen päivän aikaan tupaten täynnä mielenosoittajia.

– Kyllä me arvasimme, että väkeä riittää, hän toteaa Kansan Uutisille.

Launonen odottaa työväen voimannäytteen johtavan siihen, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamalta oikeistohallitukselta alkaa löytyä halua neuvotella työmarkkinajärjestöjen kanssa kaavailemistaan työelämä muutoksista.

– Pelottavimpia heikennyksistä ovat lakko-oikeuden rajoittaminen ja kaikki leikkaukset. Onhan siellä pitkä lista kaikkea muutakin.

Ensimmäistä kertaa mielenosoituksessa

Turkulainen Palvelualojen ammattiliiton PAMin jäsen Mirja Siltala on ensimmäistä kertaa elämässään osoittamassa mieltään. Kaupan kassalla työskentelevä Siltala on tullut siihen tulokseen, että tuleminen mielenosoitukseen on nyt ainoa tapa, jolla yksittäinen duunari voi yrittää vaikuttaa hallituksen ratkaisuihin.

– Huoli omista työehdoista herätti lähtemään mukaan. Olen jo siinä iässä, että jos esimerkiksi irtisanominen helpottuu, se voi osua kohdalle. En ehkä ole yhtä hyödyllinen enää kuin nuorempana, koska joudun esimerkiksi olemaan aiempaa enemmän sairauslomilla, hän sanoo.

– Se voisi käytännössä jatkossa riittää irtisanomisen syyksi.

takana on 27 vuotta kaupan töitä.

– Nyt on tulossa leikkauksia, jotka koskevat kaikkia pienituloisia ja vähäosaisia, ja vaikuttavat perheisiin. Itsellänikin on lapsia ja lapsenlapsia. Heidän tulevaisuutensa herätti ajattelemaan, että nyt omalta osaltakin pitää vaikuttaa.

Siltala toteaa, että hallitus on lähtenyt uudelle, rajulle linjalle.

– Leikkaukset eivät luo työpaikkoja, hän muistuttaa.

Hän sanoo, että hallituksen pitäisi olla kauaskatseisempi.

– Eivätkä valtion talouden tasapainottamiseen. vaikka hallitus puhuu velalla elämisen lopettamisesta ja valtion talouden tervehdyttämisestä, lopputulos voi olla päinvastainen. Kun huono-osaisia tulee entistä enemmän, yhteiskunnan menot kasvavat esimerkiksi toimeentulotuen osalta. Nuoriso voi entistä huonommin ja ylipäätään tulee enemmän sairaskuluja ja sairauspoissaoloja.

– Hallituksen pitäisi muistaa, mistä kasvu tulee. Nyt se potkaisee Suomea omaan nilkkaan.

Päin seinää viidessä vuodessa

Lohjalainen JHL:n pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Jarkko Virta tuli mielenosoitukseen olemaan työntekijän puolella ja vastustamaan työelämän heikennyksiä. Hän on tehnyt työuransa lastensuojelussa.

– Pahimpia hallituksen suunnitelmista ovat ehkä ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkattomuus ja se, että irtisanomisperusteita heikennetään niin, että on mahdollisuus antaa potkut nykyistä helpommin, hän luettelee hallituksen suunnitelmista.

Virta sanoo, että on valmis menemään aika pitkälle toimien vastustamisessa.

– Olen ollut lastensuojelulaitoksissa töissä 25 vuotta ohjaajana. Näin pitkällä perspektiivillä tilanne näytätä nyt todella huonolta, hän sanoo.

– Lisäksi sen sijaan, että koko ajan kiristetään kelpoisuusvaatimuksia koulutuksen suhteen, niitä pitäisi höllentää. Muuten emme saa alalle riittävästi ammattilaisia töihin.

Hän on huolissaan.

– Koko sosiaaliala on heikossa jamassa. Näillä näkymin se ajaa 3-5 vuodessa päin seinää. Joka puolella porukka väsyy, hän sanoo

Hänen mukaansa varhaiskasvatuksessa näkyy samanlainen kehitys.

– Seuraan läheltä myös varhaiskasvatuksen tilaa, kun tytär työskentelee siinä. Siellä tilanne on kaoottinen. Väkeä on liian vähän, ja vakituiset työntekijät väsyvät.

Siksi Virran mielestä on syytä osoittaa meiltä heikennyksiä vastaan.

– Nyt työelämää ei pidä ainakaan heikentää. Työntekijöiden työhyvinvointiin pitäisi panostaa, samoin johtamiseen. Organisaatioiden muutoskehitystä pitäisi hidastaa,sen sijaan, että koko ajan kehitetään. Pitäisi antaa rauha työnteolle.