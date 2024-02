ILMOITUS ILMOITUS

Ulosmarsseihin osallistuvat liitot Agronomiliitto

Akavan Erityisalat

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

DIFF – Ingenjörerna i Finland

Insinööriliitto

KTK Tekniikan Asiantuntijat

Kuntoutusalan asiantuntijat

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Suomen Farmasialiitto

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Psykologiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Tieteentekijät

Tradenomit

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akavan liitot toteuttavat tänään ulosmarsseja pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja muualla Suomessa.

– Olemme koko syksyn ja alkuvuoden pyrkineet saamaan aikaan ratkaisua työmarkkinakriisiin ehdottamalla neuvottelutietä ja sopimista, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren keskusjärjestön tiedotteessa.

– Me haluamme, että hallitus kuuntelee akavalaisia, jotka ovat valmiita uudistamaan yhteiskuntaa. Hallitusohjelmassa on monia hyviä tavoitteita, mutta työelämäasioissa suunta on mielestämme väärä. Tällä toimenpiteellä ilmaisemme mielipiteemme entistä painokkaammin, Löfgren painottaa.

Akavan puheenjohtaja katsoo, että pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus on viemässä työelämää epävarmempaan suuntaan.

– Haluamme ratkaista julkisen talouden vaikean tilanteen ja sopia keinoista, joilla saamme aikaan kasvua ja vahvistamme työllisyyttä. Olen vakuuttunut, että yhteistyöllä ja sopimalla päästään demokraattisessa yhteiskunnassa pidemmälle kuin hylkäämällä sopimisen perinne, Löfgren toteaa.

”Kantamme on selkeä. Olemme valmiit yhteistyöhön ja neuvottelemaan.”

Monissa akavalaisissa liitoissa on virkasuhteisia jäseniä, jotka eivät voi osallistua ulosmarssiin. Osa Akavan liitoista onkin jo reagoinut erilaisin toimenpitein tai ollut mukana muiden keskusjärjestöjen koordinoimissa toimenpiteissä.

– Kantamme on selkeä. Olemme valmiit yhteistyöhön ja neuvottelemaan. Teemme töitä paremman työelämän puolesta. Vetoan maan hallitukseen, että haemme yhdessä ratkaisun työmarkkinakriisiin, Maria Löfgren painottaa.