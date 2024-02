Kaikkiaan 41 kansanedustajaa on allekirjoittanut vetoomuksen Suomen hallitukselle UNRWA:n rahoituksen jatkamiseksi välittömästi. UNRWA on YK:n järjestö, jonka vastuulla ovat palestiinalaiset pakolaiset.

Allekirjoittajista yksi eli RKN:n Eva Biaudet on hallituspuolueen kansanedustaja. Muut ovat SDP:n, vasemmistoliiton, vihreiden ja keskustan kansanedustajia.

Vetoomuksen alullepanijoina toimivat eduskunnan ihmisoikeusverkoston puheenjohtaja Inka Hopsu (vihr.) ja varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo (vas.). Vetoomus on toimitettu tänään keskiviikkona pääministeri Petteri Orpolle (kok.), ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Taviolle (ps.) ja ulkoministeri Elina Valtoselle(kok.).

”Humanitaariset operaatiot ovat jo nyt romahduksen partaalla.”

Allekirjoittajat arvioivat, että tuen lakkauttamispäätös on tehty riittämättömin perustein tilanteessa, jossa siviilien hätä Gazassa on hirvittävä ja UNRWA on käytännössä ainoa alueella toimiva humanitaarinen järjestö, joka kykenee tarjoamaan laajamittaista apua katastrofin keskellä eläville ihmisille.

– UNRWA on ilmoittanut, että sen käytössä oleva rahoitus ei riitä täyttämään kaikkia avuntarpeita edes helmikuun loppuun asti. Nälkätilanne Gazassa on katastrofaalinen, sadat tuhannet ihmiset ovat pakkautuneet riittämättömiin suojiin ja sairaaloihin, joista puhdas vesi ja ruoka ovat loppumassa, vetoomuksessa painotetaan.

– Humanitaariset operaatiot ovat jo nyt romahduksen partaalla, sillä apua päästetään vain rajallisesti rajojen yli.

Vetoomuksessa vaaditaan myös, että Suomen hallituksen tulee kaikin mahdollisin keinoin edistää humanitaarisen avun perille saamista Gazaan ja vaatia panttivankien vapauttamista, välittömän tulitauon aikaansaamista ja vaikuttamista Israeliin, jotta se noudattaisi Kansainvälisen tuomioistuimen sitovaa välipäätöstä, jonka mukaan Israelin on tehtävä kaikkensa kansanmurhan ehkäisemiseksi.

Ulkomaankauppaministeri Ville Tavio keskeytti rahoituksen tammikuun lopulla, kun julkisuuteen tuli tieto UNRWA:n 12 työntekijän osallisuudesta Hamasin 7. lokakuuta tekemään terrori-iskuun Israelia vastaan. UNRWA oli aloittanut tutkimuksen tapauksesta ja erottanut työntekijöitä.