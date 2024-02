Vasemmistoliiton kuopiolainen kansanedustaja Laura Meriluoto pitää erikoisena sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) näkemystä Kela-korvauksien vaikuttavuudesta.

Meriluoto kysyi aiemmin Grahn-Laasoselta kirjallisella kysymyksellä, että mihin vaikutusarvioihin perustuvat väitteet yksityisen hoidon Kela-korvauksien tehokkuudesta verrattuna hyvinvointialueiden rahoituksen lisäämiseen. Meriluoto arvioi, että ei käytännössä saanut lainkaan vastausta kysymykseensä.

– Ministerin mukaan Kela-korvauksien korotuksiin tänä vuonna käytetyt 65 miljoonaa eivät toisi yhtä näkyvää ja konkreettista vaikutusta hoitojonoihin, mikäli rahoitus olisi ohjattu hyvinvointialueille. Asiantuntija-arviot eivät kuitenkaan tue väitettä, ja vaikutusarvioiden sijasta päätös näyttää perustuvan ideologiaan, Meriluoto sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

”Rahaa riittää rikkaiden ja suuryrityksien veronalennuksiin.”

Hinnat nousuun?

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus on luvannut yksityisen hoidon Kela-korvauksiin jopa 500 miljoonaa euroa hallituskauden aikana.

Vastustusta on ilmennyt useilta tahoilta Lääkäriliitto on ehdottanut, että panostus kohdistettaisiin hyvinvointialueisiin, jolloin olisi paremmat mahdollisuudet varmistaa hoidon jatkuvuus ja säilyttää palveluketju eheänä. Myös THL on aiemmin esittänyt Kela-korvauksiin käytettävien rahojen ohjaamista julkiseen terveydenhuoltoon ja todennut, että korvauksista hyötyvät lähinnä yksityiset palveluntuottajat.

– Mitä enemmän veronmaksajien rahoilla tuetaan yksityisten palvelujen käyttöä, sitä enemmän yksityisillä palveluntuottajilla on mahdollisuus korottaa hintoja ilman, että asiakasmäärissä tapahtuu muutoksia. Näin ei pureta hoitojonoja vaan lapioidaan rahaa terveysjättien omistajille. Samaan aikaan hallitus leikkaa hyvinvointialueiden rahoitusta, Meriluoto sanoo.

Veroale rikkaille

Myös Vasemmistoliitto on esittänyt, että Kela-korvauksiin käytetyt rahat ohjattaisiin hyvinvointialueiden rahoitukseen ja samalla rahoitusjärjestelmää uudistettaisiin muun muassa siten, että hyvinvointialueiden ei tarvitsisi kattaa koko alijäämänsä kohtuuttoman kiireellisellä aikataululla.

– Pääministeri Orpo lupasi, ettei palveluista leikata vaan rahaa säästetään ”tekemällä paremmin”. Nyt tämä on monella alueella toteutumassa palveluiden katastrofaalisena alas ajamisena. Samalla rahaa riittää rikkaiden ja suuryrityksien veronalennuksiin sekä elinkeinoelämän sanelemiin menonlisäyksiin, kuten puolen miljardin Kela-korvauspottiin, Meriluoto sanoo.