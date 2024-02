Zimbabwelainen Tinago Mukono, 38, on kaksikymmentä vuotta koulusta valmistumisen jälkeen edelleen työtön. Tullakseen toimeen hän on alkanut lyödä vetoa ja tehnyt siitä eräänlaisen työn itselleen.

Joka päivä Mukono liittyy moniin muihin toiveikkaisiin vedonlyöntikerhoissa, jotka ovat levittäytyneet yli Zimbabwen pääkaupunki Hararen. Maan talous on ollut surkeassa jamassa vuosikymmeniä ja työttömyydestä on tullut valtion raskain taakka: Zimbabwen ammattiliittojen mukaan yli 90 prosenttia zimbabwelaisista on työttömiä.

Mukono lyö vetoa jalkapallotuloksista.

– Joskus voitan ja joskus häviän, mutta jatkan yrittämistä, hän sanoo.

– En mene mihinkään työpaikkaan, mutta on tämä silti minulle jonkinlainen työ, sillä toisinaan ansaitsen rahaa, jolla ruokin perheeni.

Aiemmin vedonlyönti ei ollut erityisen suosittua Zimbabwessa. Talouden syöksyessä ja vedonlyönnin suosion kasvaessa kautta Zimbabwen entisiä julkisia ajanvietetiloja on muutettu vedonlyöntikerhoiksi, joissa uhkapeli kukoistaa. Zimbabwen pelisektorin sääntely on löysää, sillä vedonlyönti nähdään edelleen enemmän huvituksena kuin taloudellisena toimintana.

Yhä useamman vedonlyöntikerhon jäsenen on viime aikoina nähty saapuvan paikalle aamulla ja viipyvän iltamyöhään, joka päivä. Parempien vaihtoehtojen puutteessa vedonlyönnistä on tullut ammatti.