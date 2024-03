Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton kuopiolainen kansanedustaja Laura Meriluoto?

– Olen pyrkinyt perehtymään ja vaikuttamaan viime aikoina ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon asioihin. Olen jättänyt kirjalliset kysymykset liittyen lastensuojelulain uudistamiseen ja Kela-korvausten kasvattamisen vaikutusarvioihin, ja saanut niihin ministereiltä varsin huonot vastaukset.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Eläinten oikeudet perustuslakiin -kansalaisaloite oli tällä viikolla täysistunnossa lähetekeskustelussa. Näen tämän keskustelun todella tärkeänä, sillä esimerkiksi hallitusohjelman eläinpoliittiset kirjaukset osoittavat, että meillä edelleen nähdään eläimillä ennen kaikkea välinearvo ja siksi niiden riistämisen ajatellaan olevan perusteltua.

– Eläinten oikeuksia on edistettävä määrätietoisesti.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Lastensuojelun tila on puhuttanut koko maassa ja niin myös meidän eduskuntaryhmässämme. Olemme todella huolissamme hyvinvointialueiden resursseista ja hallituksen haluttomuudesta tarttua alueiden rahoitusongelmiin.

– Olemme tuoneet esille omia ratkaisumallejamme, mutta hallitus ei niitä selvästikään kuuntele, sillä ministeriaitiosta toistellaan vähän väliä väitettä, ettei oppositiolla muka olisi tarjota vaihtoehtoja.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Gazan humanitaarinen kriisi ja Suomen vajavaiset toimet kaipaisivat edelleen lisää huomiota. Ryhmämme tapasi juuri Suomen Palestiinan suurlähettilästä, joka kertoi muun muassa, että Gazassa on 17 000 sotaorpoa. Näistä lapsista ei välttämättä kukaan pidä huolta. Apua on todella vaikeaa saada perille ja se on riittämätöntä.

– Ryhmämme on sitä mieltä, että UNWRAn rahoitus on palautettava välittömästi ja Suomen sekä kansainvälisen yhteisön on toimittava nykyistä ponnekkaammin saadakseen Israel lopettamaan silmittömän tuhonnan.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi/muu kulttuurielämyksesi?

– Tämä ei ole ihan tältä viikolta, mutta hiljattain kävin katsomassa Yorgos Lanthimoksen ohjaaman elokuvan Poor Things. Elokuva oli omaperäinen, hauska, kekseliäs ja visuaalisesti hieno. Kannattaa käydä katsomassa.

