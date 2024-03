Tänään perjantaina joukko Suomessa asuvia juutalaisia on ottanut kantaa Palestiinan puolesta mielenilmauksessa, jossa vaadittiin palestiinalaisten kansanmurhan lopettamista. Mielenosoituksen takana on hiljattain perustettu palestiinalaisten oikeuksia puolustava Nahlieli-ryhmä. Se on ryhmä suomalaisia, juutalaisia aktivisteja, joista osalla on yhteyksiä Israeliin.

Nahlieli-ryhmään kuuluu suomalainen, israelilainen ja jemeniläinen kirjailija Koko Hubara, jonka kaksi lähisukulaista murhattiin ja useampi menetti kotinsa Hamasin 7. lokakuuta 2023 tekemässä hyökkäyksessä.

– Nyt enemmän kuin koskaan minulle on selvää, ettei juutalaisten turvallisuutta voida ikinä saavuttaa Israelia hallitsevan väkivaltaisen ja syrjivän apartheid-hallinnon avulla, Hubara sanoo Nahlieli-ryhmän tiedotteessa.

– Suomessa asuvana ruskeana juutalaisena, jolla on läheiset siteet Israelin yhteiskuntaan, olen joutunut tarkastelemaan tätä kysymystä monesta näkökulmasta samanaikaisesti. Vetoan Suomen juutalaisiin ja israelilaisiin sekä suomalaisiin instituutioihin, jotta ne ryhtyisivät konkreettisiin toimiin ja liittyisivät kansainväliseen yhteisöön lopettaakseen osallisuuden tähän jatkuvaan kansanmurhaan, Hubara sanoo.

Kansainvälinen rauhanliike



Suomessa toimiva Nahlieli-ryhmä on osa eri puolilla maailmaa kasvavaa juutalaisten liikettä, joka kertoo ”käyttävänsä ääntään Israelin hallituksen julmia toimia vastaan”. Rabbi Ariana Katz, Yhdysvaltojen Baltimoressa sijaitsevan Hineinu-seurakunnan perustaja ja Rabbis for Ceasefire –järjestön jäsen, kommentoi ryhmän toimintaa Nahlielin tiedotteessa.

”Juutalaiset ympäri maailman ovat osa tätä vahvaa liikettä, joka vaatii oikeudenmukaisuutta Palestiinaan.”

– Juutalaiset ympäri maailman ovat osa tätä vahvaa liikettä, joka vaatii oikeudenmukaisuutta Palestiinaan. Meitä ajaa pikuach nefesh, juutalainen arvo, jonka ideana on, että elämän säilyttäminen on niin pyhä asia, että se ohittaa kaikkein pyhimmätkin käskyt. Samalla kun me suremme, me muistamme Tooran määräyksen: Lo ta’amod al dam re’eicha: älä seiso toimettomana naapurisi veren äärellä, Katz sanoo.

– Vaadimme välitöntä, molemminpuolista tulitaukoa, kiireellistä humanitaarista apua Gazaan, ja kutsumme juutalaiset yhteisömme ja paikalliset valtiojohtomme toimimaan mahdollisimman pikaisesti varjellaksemme elämää, Katz vetoaa.

Vaikka tällainen järjestäytyminen on uutta Suomessa, monessa maassa on pitkät perinteet Palestiinan vapauden puolesta toimivilla juutalaisilla poliittisilla liikkeillä, Nahlieli-ryhmästä kerrotaan.

Tällaisia liikkeitä ovat esimerkiksi suuret yhdysvaltalaiset järjestöt, kuten Jewish Voice For Peace sekä hieman uudempi If Not Now. Euroopanlaajuisesti toimii muiden muassa The Federation of European Jews for a Just Peace (EJJP), jolla on myös ruotsalainen jäsenjärjestö Judar för Israelisk Palestinsk Fred (JIFP).

– Israelin apartheid-politiikka, puoli vuosisataa jatkunut Länsirannan miehitys sekä Gazan 16 vuotta jatkunut saarto johtavat kaikki brutalisaatioon ja väkivaltaan ja niiden on loputtava. Ei ole mitään muuta keinoa lopettaa väkivallan kierrettä, sanoo vuonna 1982 perustetun JIFP:n tiedottaja Staffan Granér.

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola huomauttaa, että kysymys Israelin politiikasta ei yhdistä juutalaisia, vaan juutalaisten keskuudessa on hyvin paljon erilaisia mielipiteitä ja myös aktiivisia Israelin ja sen politiikan kritisoimista, ja tämä on ollut erittäin näkyvää viimeisimmän Gazan sodan yhteydessä.

– Kysymys ei ole siitä, että on juutalainen näkemys ja ei-juutalainen näkemys, Juusola toteaa.

Mielenosoitus suurlähetystöllä

Nahlieli-ryhmä kertoo tarjoavansa uudenlaista perspektiiviä Suomessa käytävään julkiseen keskusteluun ja haastavansa Suomea ajattelemaan Palestiinaa uusin tavoin.

– Valitsemamme nimi Nahlieli (נחליאלי) on västäräkki hepreaksi. Pitkäpyrstöinen, pieni harmaa lintu, joka muuttaa Lähi-itään syksyllä ja palaa Pohjois-Eurooppaan kevään kynnyksellä, kertoo Nahlieli-ryhmän jäsen Daniel Shaya.

– Meille tämä lintu ja sen vuosittainen matka symboloivat yhteistä tilannettamme diasporassa elävinä juutalaisina, jotka todistavat Israel/Palestiinassa tapahtuvia kauhuja – sekä mahdollisuutta yhteisestä visiosta vapaudesta ja kaiken elämän kunnioittamisesta, Shaya sanoo.

Tänään perjantaina 1. maaliskuuta järjestetyssä Nahlieli-ryhmän ensimmäisessä julkisessa mielenosoituksessa heidän tarkoituksenaan oli välittää selkeä viestin Israelin suurlähetystön edessä Helsingissä.

Suurlähetystön eteen tuodussa banderollissa luki Stop the genocide. Free Palestine – Jews for Justice in Palestine hepreaksi ja englanniksi. Lisäksi lapsiperheiden pitelemässä julisteessa luki: “Israel on tappanut yli 12 000 lasta, jättänyt yli 25 000 lasta orvoksi, 93 prosenttia lapsista on nääntynyt nälkään Gazassa”.