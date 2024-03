Eduskunta on tänään tiistaina aloittanut ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksen käsittelyn. Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen ohjelman mukaisesti ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta leikataan 20 prosenttia, kun henkilö on saanut työttömyysturvaa 40 arkipäivää. Kahdeksan kuukauden jälkeen seuraa vielä viiden prosentin leikkuri, eli lopputuloksena työttömyysturvan taso tippuisi yhteenlaskettuna neljänneksen. Leikkaus tulee koskemaan vuodessa noin 80 000 työtöntä.

Ansiosidonnaisen leikkaamisen lisäksi hallitus leikkaa pitkäaikaistyöttömiltä ja vaikeasti työllistyviltä, kun palkkatuettu työ ei enää jatkossa kerrytä ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehtoa. Poikkeuksena ovat alentuneesti työkykyiset ja yli 60-vuotiaat, mutta hekin vasta 10 kuukauden jälkeen. Hallitus poistaa myös ikään sidotut poikkeus- ja suojasäännöt sekä kuntien velvoitetyöllistämisen.

Satojen menetykset kuukaudessa



Ansiosidonnaisen mittava tasoleikkaus tarkoittaa työttömille useiden satojen eurojen menetyksiä kuukaudessa, arvioi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tänään kirjoittamassaan tekstissä.

”Monet pienipalkkaiset suomalaiset tulevat käytännössä menettämään ansioturvan kokonaan, kun sen taso jatkossa on yhtä suuri kuin perusturva”, Andersson huomauttaa.

Hallituksen esityksen mukaan ansiosidonnaisen keskimääräinen taso laskee noin 300 euroa ensimmäisen 20 prosentin tasoleikkauksen jälkeen, ja yhteensä noin 330 euroa kuukaudessa toisen, 5 prosentin tasoleikkauksen jälkeen.

Li Andersson muistuttaa, että kotitalouskohtaiset summat voivat kuitenkin olla tätä huomattavan paljon suurempia, varsinkin jos työtön myös kuuluu siihen joukkoon, joka menettää lapsikorotuksen tai suojaosan jo päätettyjen huhtikuun alussa voimaan astuvien lakimuutosten seurauksena.

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö on laskenut esimerkkejä siitä, mitä ansiosidonnaisen tasoleikkaukset tarkoittavat eri palkkatuloilla.

Esimerkiksi kaksilapsinen työntekijä, jonka palkka on ollut 2 500 euroa menettää työttömyysturvastaan kuukaudessa kolmanneksen, 565 euroa. Samalla palkkatasolla työskentelevä kaksilapsinen osa-aikainen työntekijä menettää leikkausten myötä yli puolet koko etuudesta, eli 715 euroa. Näissä esimerkeissä on huomioitu myös lapsikorotuksen ja suojaosan poistot.

Hallitus köyhdyttää palkkatuettuja ja pitkäaikaistyöttömiä



Li Andersson kirjoittaa myös, että lakimuutoksilla tulee olemaan isoja seurauksia myös palkkatuella työllistyville sekä erityisesti varttuneemmille pitkäaikaistyöttömille. Heitä hallituksen ajamat muutokset tulevat köyhdyttämään rajusti.

Jo aikaisempien työttömyysturvamuutosten yhteydessä hallitus päätti pidentää työssäoloehtoa 12 kuukauteen aiemman 6 kuukauden sijasta. Jo tämä muutos aiheuttaa vaikeuksia palkkatuetussa työssä työllistyville, koska esimerkiksi 10 kuukauden palkkatukijakso ei enää tulee olemaan riittävä työssäoloehdon täyttämiselle.

”Tämä ei kuitenkaan riitä hallitukselle: nyt se esittää suoraan, että palkkatuettu työ ei kerrytä enää työssäoloehtoa ollenkaan, paitsi jos kyse on työkyvyltään selvästi alentuneesta tai yli 60-vuotiaasta henkilöstä. Heidänkin kohdallaan työssäoloehdon kertyminen alkaisi vasta kun palkkatuettu työ on jatkunut yli 10 kuukautta”, Andersson toteaa.

ILMOITUS ILMOITUS

Tämä vaikeuttaa vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan palkkatuen avulla työllistyvien pääsyä ansiosidonnaiselle, ja saattaa siksi pahimmassa tapauksessa vähentää ihmisten halukkuutta hakeutua palkkatuettuun työhön.

”Monet pienipalkkaiset suomalaiset tulevat käytännössä menettämään ansioturvan kokonaan.”

Työntekijät eriarvoiseen asemaan

Epäreiluinta koko hallituksen esityksessä on Li Anderssonin mukaan se, että se asettaa työssäkäyviä ihmisiä eriarvoiseen asemaan.

”Palkkatuki on tärkeä työkalu tukea niiden ihmisten työmarkkinoille pääsyä, joilla syystä tai toisesta on vaikeaa työllistyä ilman. Mutta se on silti työtä: ihminen työllistyy työsuhteeseen, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jatkossa tämä työ ei ole samanarvoista kuin täysin vastaavalla palkalla ja vastaavissa olosuhteissa tehty työ, josta ei ole maksettu palkkatukea työnantajalle”, Andersson kirjoittaa.

Hän jatkaa, että kaikista epäinhimillisintä hallituksen politiikka on vaikeassa asemassa oleville pitkäaikaistyöttömille. Hallitus on kokonaan lakkauttamassa kuntien velvoitetyöllistämisen sekä velvoitetteen tarjota työllistymistä edistävää palvelua.

”Tämä on ollut keskeinen keino edesauttaa heidän pääsyään takaisin ansiosidonnaiselle, joka on turvannut ihmisille edes jonkinlaisen säällisen toimeentulon. Se on ollut myös keino edesauttaa arkirutiinien säilymistä ja työhön pääsyä”, Li Andersson kertoo.

Jatkossa nämä ihmiset putoavat pelkän työmarkkinatuen varaan.

”Tämä muutos toisin sanoen köyhdyttää sitä joukkoa, jonka työmarkkina-asema on kaikkein vaikein. Ja kun työttömyysturvan taso tipahtaa, niin se tulee myös pienentämään heidän eläkkeitään, kun he eläkkeelle pääsevät”, Li Andersson kritisoi.

Andersson summaa, että näiden muutosten seurauksena pienituloisuus tulee kasvamaan ja työttömien asema vaikeutumaan entuudestaan.

”Hallituksen esitys on taas yksi monista, joka toteuttaa Petteri Orpon oikeistohallituksen keskeistä ideologista linjaa: lyödään lyötyä. Leikataan heiltä, joilla on jo vähiten”, Li Andersson viiltää.