Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok) piti tänään keskiviikkona puheen Euroopan parlamentin täysistunnolle Strasbourgissa. Puheessaan pääministeri Orpo korosti vahvan talouden, kokonaisturvallisuuden, puhtaan siirtymän ja Ukraina-tuen merkitystä Euroopalle. Pääministeri Orpo puhui parlamentille osana ”Tämä on Eurooppa” -debattisarjaa, jossa parlamentti käy väittelyä EU:n tilasta ja tulevaisuudesta.

Pääministeri Orpo korosti ensimmäisenä pääkohtanaan strategisen kilpailukyvyn merkitystä tilanteesta, jossa Eurooppa on jäämässä jälkeen tuottavuuden kehityksessä. Toisena aiheena hän mainitsi kokonaisturvallisuuden, joka sisältää puolustustuotannon kasvattamisen, rajaturvallisuuden sekä laajemman varautumisen Suomen mallin mukaisesti. Orpon mukaan EU:n on puolustettava ulkorajojaan Venäjän hybridihyökkäyksiltä, ja ulkoraja-alueiden elinvoimaisuus on merkittävää myös turvallisuuden kannalta. Hän ehdotti myös EU:n valmiusunionistrategian kehittämistä.

Euroopan parlamentin jäsenet antoivat vastauspuheenvuoroissaan pääministeri Orpolle sekä kiitosta että kovaakin kritiikkiä. Euroopan kansanpuolueen EPP:n puheenjohtaja, saksalainen Manfred Weber kiitti Suomen pääministeriä tämän sitoutumisesta Euroopan turvallisuuteen ja kehui omassa puheenvuorossaan suomalaista sisua.

Parlamentin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, espanjalainen Iratxe García Pérez sen sijaan moitti pääministeri Orpon hallitusta siitä, että eurooppalainen keskustaoikeisto on liittoutunut radikaalioikeiston kanssa.

– Herra Orpo, ajatteletteko että paras tapa edistää työntekijöiden oikeuksia on helpottaa irtisanomisia ja rajoittaa lakko-oikeutta?, García Perez kysyi.

Orpon Eurooppa ei ole vasemmiston Eurooppa

Euroopan parlamentin vasemmistoryhmän puheenvuoron piti tanskalaismeppi Nikolaj Villumsen, joka edustaa kotimaansa punavihreää Enhedslisten-puoluetta.

– Normaalisti olisin iloinen ja ylpeä toivottaessani pohjoismaisen pääministerin tänne Euroopan parlamenttiin, mutta valitettavasti tänään en ole, Villumsen sanoi.

– Sen sijaan olen pettynyt, surullinen ja rehellisesti sanottuna suuttunut toivottaessani tervetulleeksi pohjoismaisen pääministerin, joka johtaa rynnistystä ammattiyhdistys- ja sosiaalisia oikeuksia vastaan omassa maassaan, hän jatkoi.

Nikolaj Villumsen muistutti parlamenttia siitä, että päivän puheenaiheena oli ”Tämä on Eurooppa”.

– Sanon teille yhden asian: Edustamanne Eurooppa, herra Orpo, ei ole Eurooppa jonka haluan. Mikä tärkeämpää, se ei ole Eurooppa jonka kansalaiset tarvitsevat.

Tanskalaismepin mukaan Orpon hallituksen valitsema politiikka on väärää, koska se heikentää juuri niitä asioita, jotka tekevät pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta vahvan.

– Hallituksenne helpottaa ihmisten irtisanomista. Samalla haluatte leikata sosiaalituista ja työntekijöiden turvasta. Tämä vahingoittaa työntekijöitä ja heidän perheitään, Villumsen jatkoi.

Nikolaj Villumsen jatkoi Suomnen oikeistohallituksen politiikan ryöpyttämistä. Hän syytti pääministeri Orpoa työmarkkinajärjestelmän heikentämisestä.

– Työmarkkinasopimusjärjestelmää, jota me Euroopan tasolla yritämme parantaa, olette aktiivisesti heikentämässä. Surettaa sanoa näin, mutta se on häpeällistä, Villumsen kritisoi.

”Eurooppa, jota te edustatte, herra Orpo, ei ole Eurooppa jonka haluan.”

”Kannattaa pysähtyä, pohtia ja kuunnella”

Vasemmiston ryhmäpuheenvuorossa Nikolaj Villumsen kritisoi myös Orpon hallituksen aikomusta rajoittaa lakko-oikeutta ja poliittisia työtaisteluita.

– Kun suomalaiset osoittavat mieltä teitä vastaan kaduilla, ratkaisu ei ole ottaa heiltä lakko-oikeutta pois. Sen sijaan teidän kannattaa pysähtyä, pohtia ja kuunnella, Villumsen neuvoi.

Hän jatkoi sanomalla, että pääministeri Orpon edustama Eurooppa on selkeästi harvojen Eurooppa, joka ei pidä huolta kansalaisistaan eikä planeetasta, vaan pakenee vastuuta.

– Valitettavasti olemme nähneet tämän aikaisemminkin. Aina, kun oikeisto hallitsee yhdessä äärioikeiston kanssa, kuva on sama. He, jotka väittävät puhuvansa tavallisten ihmisten puolesta, pettävät hänet nopeasti. Tarkalleen tämä tapahtuu nyt Suomessa. Se on se syy, miksi ihmiset osoittavat mieltään teitä ja hallitustanne vastaan, herra pääministeri, Villumsen sanoi.

Teemaan sopivasti Nikolaj Villumsen päätti puheensa sanomalla, että pääministeri Orpon tarjoama Eurooppa ei ole se Eurooppa, jonka vasemmisto tahtoo.

– Herra Orpo, tämä on Eurooppa. Sen pitäisi olla Eurooppa monille, ei ainoastaan Eurooppa harvoille varakkaille.