Vasemmistoliiton kansanedustajat Mai Kivelä ja Li Andersson ovat jättäneet lakialoitteen kausityölain muuttamiseksi siten, että luonnonmarjanpoiminta sallittaisiin jatkossa vain työsuhteessa. Muutoksen myötä poimijat saisivat työntekijöille kuuluvat oikeudet, ja tämä olisi maahantulon edellytys.

– Työsuhteisuus toisi poimijoille turvaa verrattuna nykyiseen asemaan, jossa taloudelliset riskit ovat huomattavia ja jopa törkeää ihmiskauppaa on tullut ilmi. Tämä on vähintä mitä tilanteen korjaamiseksi voidaan tehdä, sanoo Mai Kivelä.

Marja-alan toimijoita on tälläkin hetkellä syytteessä törkeästä ihmiskaupasta. Tutkinnan aikana poliisi on todennut, että mahdollisia uhreja voi olla jopa yli 2 000.

– Riistotalous on rehottanut tällä alalla jo toistakymmentä vuotta, eikä kyse ole yksittäistapauksista. Koko alan toiminta on laitettava jäihin ja viisumeiden myöntäminen lopetettava, kunnes väärinkäytökset on kitketty sekä lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta saatu ajan tasalle, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta eli niin sanottu marjalaki tuli voimaan kesäkuussa 2021. Lain tarkoituksena oli parantaa poimijoiden asemaa ja tuoda marjayhtiöiden velvoitteita lain tasolle, mutta uusi laki ei kuitenkaan ole poistanut epäkohtia.

– Työntekijöitä suojaavien lakien, kuten työsopimuslain ja työturvallisuuslain on koskettava kaikkia työntekijöitä. Näiden sivuuttaminen pakkoyrittäjyyden kautta ei ole kestävä toimintatapa. Myös Thaimaan viranomaiset ovat vaatineet, että keräämisen tulisi tapahtua työsuhteessa, Kivelä sanoo.

