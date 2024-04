Vasemmistoliiton kannatus lähestyy kymmenen prosentin rajaa. Perjantaiaamuna julkaistussa Ylen mielipidemittauksessa puolue sai 9,5 prosentin kannatuksen.

Vuosi sitten järjestetyissä eduskuntavaaleissa vasemmistoliitto jäi 7,1 prosenttiin eli nyt kannatus on 2,4 prosenttiyksikköä korkeampi.

Ylen kannatusmittauksessa vasemmistoliiton kannatus oli alle kahdeksan prosenttia viimeksi heinäkuussa 2023. Sen jälkeen puolue on joka kuukausi tehtävissä kannatusmittauksissa saanut korkeamman kannatuksen. Korkeimmillaan kannatus oli viime lokakuussa 9,8 prosenttia.

Vasemmistoliiton kannatus oli yli kymmenen prosenttia Ylen kannatusmittauksessa viimeksi marraskuussa 2006.

Demarit pomppasivat

Perjantaina julkaistussa gallupissa oppositiopuolue SDP oli noussut suurimmaksi puolueeksi. Demarien kannatus pomppasi lähes kaksi prosenttiyksikköä maaliskuun mittauksesta ja oli nyt 21,7 prosenttia.

Kokoomus on nyt toiseksi suurin 20,6 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten kannatus on pudonnut selvästi alle eduskuntavaalien tuloksen. Eduskuntavaaleissa perussuomalaisia äänesti 20,1 prosenttia, kun nyt puolueen kannatus on 17,4.

– Näkyy selvästi, että SDP saa pidettyä omat kannattajansa todella hyvin tällä hetkellä. Jonkin verran tulee kannatusta pääkilpailijoilta eli perussuomalaisilta ja kokoomukselta, tiivistää tutkimuksen tehneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja Ylelle.

Ylen mukaan kokoomus ja perussuomalaiset ovat menettäneet naiskannattajia.