– Hallitus muuttuu päivä päivältä hävyttömämmäksi, arvioi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tänään perjantaina facebookissa.

Hän viittaa siihen, että eilen torstaina Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ilmoitti keskeyttävänsä lakot, koska hallitus on ilmoittanut, ettei suostu neuvotteluihin lakkojen ollessa käynnissä.

Anderssonin mielestä hallitus ei kuitenkaan toiminut sen mukaan, mitä oli antanut ymmärtää.

– Ilmoituksen seurauksena hallitus ei suinkaan tehnyt aloitetta neuvotteluista työntekijöiden suuntaan. Sen sijaan lakko-oikeuden rajoitusta käsittelevän eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenille tuli kutsu ylimääräiseen kuuden tunnin kokoukseen ensi maanantaille, hän kuvailee ja huomauttaa, että maanantaikokoukset ovat eduskunnassa harvinaisia ja kyse on esityksestä, jolla ei ole kiire.

– Hallituksen oman esityksen mukaan lakko-oikeuden rajoitusten pitäisi astua voimaan vasta heinäkuun alussa, hän muistuttaa..

Ensimmäistä kertaa kokouksia pääsiäisenä

Andersson ennustaa hallituksen kiirehtivän lakkolakia.

– Nyt jotain selvästi on tapahtumassa, kun hallitus on hylkäämässä toimissaan normaaleja politiikan pelisääntöjä runnoakseen heikennykset läpi, Andersson arvioi.

– Perustuslakivaliokunta kokousti pääsiäispyhinä, ensimmäistä kertaa ikinä. Kansanedustajat ovat toki töissä aina tarvittaessa, mutta yleensä virkamiesten lomia ja pyhäpäiviä on pyritty kunnioittamaan.

Eriävä mielipide lausuntoon

Perustusvaliokunta sai lausuntonsa lakko-oikeuden rajaamisesta valmiiksi tänään perjantaina. Poikkeuksellisesti siihen jätettiin eriävä mielipide, kun SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat eivät voineet hyväksyä lausuntoa.

– Syynä oli, että hallituspuolueiden edustajat eivät suostuneet huomioimaan valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden ehdottamia muutoksia hallituksen lakiesitykseen muun muassa poliittisten lakkojen määrittelyn osalta, Andersson toteaa.

– Perustuslakivaliokunnan rooli ja asema murenee, kun asiantuntijoiden näkemyksille viitataan kintaalla ja hallitus politisoi oikeustulkinnan.

Loukkaa ja nöyryyttää

Anderssonin mielestä näyttääkin siltä, että hallitus nyt yrittää runnoa läpi lakko-oikeuden rajoituksen aiemmin suunniteltua nopeammin.

– Mediatietojen mukaan hallitus yrittää saada rajoituksen voimaan vappupäivänä. Siis päivänä, joka on maailmanlaajuinen työn ja työväenliikkeen juhlapäivä, hän ihmettelee ja toteaa suunnitelman herättävän hänessä tunteita, joita on vaikeaa sanoin kuvata.

– Olemme todistaneet viime vuosina kehitystä, jossa politiikka on muuttumassa pelkäksi ilkeilyksi ja pyrkimykseen nöyryyttää eri mieltä olevia. On tärkeämpää päästä kuittailemaan ja ivailemaan vastapuolelle, kuin oikeasti ratkaista käsittelyssä olevia asioita. Asioita, joilla on oikeita ja kouriintuntuvia vaikutuksia ihmisten elämään.

Hän toteaa, että rajoitusten voimaantulolle juuri vappuna ei ole mitään järkiperustetta, ja muistuttaa, että muita päivämääriä on tarjolla.

– Lakko-oikeuden rajoituksen voimaantulolla vappuna hallitus pyrkii toisin sanoen tahallaan loukkaamaan, nöyryyttämään ja pilkkaamaan kaikkia niitä ihmisiä, jotka tukevat ay-liikettä ja vasemmistoa, Andersson sanoo.