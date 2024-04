Israelilais-palestiinalainen uutissivusto +972 ja hepreankielinen Local Call (Sicha Mekomit) ovat julkaisseet selvityksen, jonka mukaan Israelin armeija on käyttänyt apunaan tekoälyä ihmisten tunnistamiseen ja tappamiseen Gazan sodassa.

Tämä ilmaiskujen automatisointi voi olla syynä myös siviiliuhrien suureen määrään. Selvitystä varten on haastateltu israelilaisia tiedustelulähteitä, jotka ovat osallistuneet Gazan sotatoimiin ja myös käyttäneet tekoälyä ihmisten tunnistamiseksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on järkyttynyt näistä tiedoista.

– Erityisen huolestuttavia ovat Israelin tiedustelulähteiden väitteet siitä, että ihminen olisi iskujen kohteiden tunnistuksessa lähinnä ”kumileimasin” ja päätökset iskujen kohteista tekisi pitkälti tekoälysovellus, Andersson sanoo.

Tekoäly ei ymmärrä ihmisyyttä

Huhtikuun alussa julkaistun selvityksen mukaan tekoälyn avulla on pyritty tunnistamaan Hamasin ja Palestinian Islamic Jihadin (PIJ) taistelijoita. Tekoälyn merkitsemiä epäiltyjä olisi noin 37 000.

Gazalaisista on kerätty tietoa valvontakoneiston avulla, ja kerätyn datan pohjalta annettu luku kertoo, kuinka todennäköisesti tekoälyn mielestä kyseinen ihminen on Hamas- tai PIJ-taistelija. Tämän luvun perusteella on sitten selvityksen mukaan määrätty aseellisia iskuja.

Selvityksen mukaan on ollut myös tiedossa, että tekoäly on tehnyt välillä virheitä, mutta silti sen tuottamiin tietoihin on pitkälti luotettu.

Tekoälylle ihmiset ovat vain joukko dataa, se ei ymmärrä ihmisyyttä.

– Tällainen automatisoitu päätöksenteko on lisääntymässä, ja se on erittäin huolestuttavaa, sillä siihen liittyy paljon eettisiä ja laillisia ongelmia, Li Andersson painottaa.

– Erityisen vakavaa se on kuitenkin, kun on kyse ihmishengistä. Tekoälylle ihmiset ovat vain joukko dataa, se ei ymmärrä ihmisyyttä. Tekoälylle ei voi antaa päätösvaltaa elämästä ja kuolemasta, Andersson painottaa.

EU:ssa tulossa ainutlaatuista sääntelyä

Li Anderssonin mukaan tekoälyn kehittämiseen ja käyttöön on tärkeää puuttua sääntelyllä. Selvää on, että päätösvalta voimankäytöstä, elämästä ja kuolemasta on oltava ihmisellä. EU:ssa tekoälyn käyttöä onneksi säädellään pian lailla, joka on maailmassa ensimmäinen laatuaan.

– On tärkeää, että vielä kehitteillä olevat täysin autonomisten tekoälyllä toimivien asejärjestelmien eli niin kutsuttujen tappajarobottien kehittäminen, valmistaminen ja oikeuttaminen voimankäyttöön on Euroopan unionissa ja kansainvälisesti kiellettävä, hän sanoo.

– On myös ehdottoman tärkeää, että selvityksen vakavat väitteet tekoälyn käytöstä Gazan sodassa tutkitaan kunnolla. Israel on Gazassa muutenkin jo selvästi ylittänyt suhteellisuusperiaatteen rajat. Gazassa tarvitaan kipeästi pysyvää tulitaukoa ja humanitaarisen avun rajoittamatonta pääsyä. Tilanne siellä on siviileille täysi painajainen, Li Andersson toteaa.