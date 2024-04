Ford Transit -merkkinen pakettiauto ajaa viikottain siirtolaisleireille ympäri Kreikkaa. Autoa kuljettavat vapaaehtoiset, ja lastinaan sillä on kirjoja. Kirjastoauto pysähtyy leirien ulkopuolelle, ja vartiointifirmojen vastustuksesta huolimatta se lainaa kirjoja leireillä asuville ihmisille.

Tämä on Echo Library -kirjastoauto, Ateenassa toimiva kansalaisjärjestö, joka on jo yli seitsemän vuoden ajan järjestänyt kirjastopalveluita ihmisille, jotka ovat jumissa Kreikan siirtolaisleireillä.

– Leireille jumiutuneet ihmiset kaipaavat jotain tekemistä, jotta he voivat viettää aikaansa jollain luovalla tai sivistävällä tavalla, sanoo Becka Wolfe, joka työskentelee koordinaattorina Echo Libraryssa.

– Asiakkaat lainaavat meiltä kirjoja, jotka auttavat heitä esimerkiksi opiskelemaan eurooppalaisia kieliä tai ymmärtämään Euroopan maiden kulttuureita. Näin he valmistautuvat siihen, kun heidän matkansa lopulta jatkuu leireiltä eteenpäin, Wolfe kertoo KU:lle.

Huoltoasemalta pakettiautoon

Echo Libraryn valikoimissa on paljon oppikirjoja esimerkiksi yhteiskuntatieteistä, talustieteestä, historiasta, psykologiasta ja luonnontieteistä.

Kaikki kirjastosta lainattavat kirjat eivät kuitenkaan suinkaan ole tietokirjoja. Kirjastoauton valikoimista löytyy klassikoita ja nykykirjallisuutta, mutta myös esimerkiksi sarjakuvia, jotka ovat olleet suosittuja erityisesti teini-ikäisten keskuudessa, sanoo Echo Libraryn toinen koordinaattori Giulio D’Errico.

– Erityisesti historiankirjat ovat olleet suosittuja. Myös erityisesti arabiankielinen runous on ollut hyvin kysyttyä, D’Errico kertoo.

– Aika näillä leireillä käy helposti todella pitkäksi. Se, että voimme tarjota ihmisille romaaneja tai runoja heidän äidinkielillään, auttaa ylläpitämään heidän ihmisyyttään ja mielenterveyttään siinä tilanteessa, jossa he ovat.

Echo Library lainaa asiakkailleen yli tuhat kirjaa vuodessa. Kirjoja on tuhansia, usealla eri kielellä. Kirjoja on muun muassa arabiaksi, kurdiksi, farsiksi, paštuksi ja kurmandžiksi, mutta myös englanniksi, ranskaksi, portugaliksi ja kreikaksi.

– Kirjasto perustettiin vuonna 2016 Euroopan siirtolaiskriisin jälkimainingeissa. Alun perin se toimi EKO-merkkisen entisen huoltoaseman tiloissa, ja siitä se sai nimensä. Aluksi kirjaston toiminta oli hyvin epävirallista, ja sen tavoitteena oli lähinnä auttaa siirtolaisia oppimaan englannin kieltä, Wolfe kertoo.

– Myöhemmin, vuonna 2017 Kreikan hallitus alkoi sulkemaan leirejä ja siirtämään ihmisiä pienempiin leireihin ympäri maata. Kirjaston vapaaehtoiset keräsivät lahjoituksia pakettiauton hankkimista varten, ja niin kirjasto siirtyi huoltoasemalta tien päälle. Liikkuva kirjasto palvelee paremmin asiakkaiden tarpeita, Wolfe jatkaa.

Vuodesta 2017 Echo Library on toiminut Ateenasta käsin, ja vuodesta 2018 se on ollut Isoon-Britanniaan rekisteröitynyt hyväntekeväisyysjärjestö. Sillä on tällä hetkellä kaksi koordinaattoria ja viisi vapaaehtoista.

Lastenkirjoja, runoja ja näkökulmia

Giulio D’Errico kertoo, että kirjasto saa kirjoja lahjoituksina yksityishenkilöiltä, kustantajilta, kirjakaupoilta ja antikvariaateilta ympäri Eurooppaa. Vaikka niteitä on jo tuhansia, on etenkin uusista kirjoista silti jatkuva pula.

Echo Libraryn toimintaa rahoitetaan yksittäisten ihmisten lahjoituksilla sekä muutamilta säätiöiltä saatavilla apurahoilla. Järjestö ei ota vastaan rahaa valtioilta eikä Euroopan unionilta, eikä se tavoittele toiminnallaan voittoa, vaan kaikki varat käytetään kirjastotoiminnan pyörittämiseen.

– Asiakkaat pyytävät meiltä jatkuvasti kirjoja, ja teemme parhaamme näiden kirjojen hankkimiseksi kokoelmaamme. Osa kirjoista löytyy netistä, ja joitain joutuu etsimään kirjakaupoista, D’Errico sanoo.

Echo Library ei vain lainaa asiakkailleen kirjoja, vaan se tarjoaa heille hetken taukoja leirielämästä järjestämällä esimerkiksi teehetkiä, lukupiirejä, konsertteja ja elokuvanäytöksiä.

– Erityisesti lapset ovat pitäneet kirjastosta, vaikka suurin osa kirjoistamme onkin aikuisten kirjoja, Becka Wolfe kertoo.

– Kun kirjastoauto tulee, se on lapsille kuin karkkipäivä. Meillä onkin ollut erityisiä ryhmiä, jotka ovat järjestäneet lapsille toimintaa kirjastoautokäyntien yhteydessä, hän sanoo.

Ihmiset leireillä viettävät aikaansa keskellä tungosta ja ilman juuri minkäänlaisia palveluita. Kirjastoauton käynnit siirtolaisleireillä ovat olleet yhteisöllisiä tapahtumia, joissa ihmiset ovat voineet harjoitella englannin kielellä keskustelemista, pelata korttia tai vain viettää yhdessä rentoa aikaa ilman velvoitteita.

Wolfe ja D’Errico kertovat, että siirtolaisleireille päätyneet ihmiset haluavat usein lukea omilla äidinkielillään kirjoitettua kaunokirjallisuutta, koska siitä on heille apua oman tilanteensa käsittelemisessä.

– Esimerkiksi Iranista tulleet ihmiset haluavat lukea iranilaista kirjallisuutta, joka on kirjoitettu heille tunnistettavalla äänellä ja heille tutusta näkökulmasta. Yritämme toiminnallamme tarjota heille sitä, Giulio D’Errico sanoo.

Virkavalta kirjastotoiminnan esteenä

Kirjaston toimintaa on yritetty vaikeuttaa monin tavoin. D’Errico kertoo Kreikan viranomaisten ja siirtolaisleirejä vartioivien yksityisten turvallisuusfirmojen suhtautuvan kirjaston toimintaan epäluuloisesti, ja toisinaan jopa vihamielisesti.

”Vartijat uhkaavat soittaa poliisit peräämme, vaikka emme tee mitään laitonta.”

– Kun aloitin itse vuonna 2019, saatoimme tulla leireille sisälle, avata kirjastoauton ja järjestää samaan aikaan ohjelmaa, kuten esimerkiksi lukemisen opetusta lapsille, D’Errico kertoo.

Sittemmin viranomaisten suhtautuminen Echo Libraryyn on muuttunut penseämmäksi, ja vapaaehtoisilta on vaadittu esimerkiksi enemmän erilaisia asiakirjoja tai autoa on vaadittu parkkeeraamaan eri paikkaan kuin aikaisemmin. Nykyään kirjastoauto pysähtyy parkkipaikoille leirien ulkopuolelle, ja asiakkaat voivat käydä noin puolentoista tunnin ajan lainaamassa kirjoja.

– Meitä pyydetään myös usein poistumaan, vaikka vartijat tietävät kyllä, keitä olemme ja mitä teemme, Giulio D’Errico sanoo.

– Vartijat uhkaavat soittaa poliisit peräämme, vaikka emme tee mitään laitonta. He tietävät sen, ja yrittävät uhkailulla saada toimintaamme vaikeutettua, Becka Wolfe jatkaa.

Painostuksesta ja toimintansa vaikeuttamisesta huolimatta Echo Library ei kuitenkaan ole menossa minnekään.

– Niin pitkään kuin leirit ovat täällä, olemme mekin, Becka Wolfe toteaa.

– Siirtolaisleirit saivat alkunsa hätäratkaisuna, jonka tarkoituksena oli vastata suureen määrään Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä. Siirtolaisuus on kuitenkin muodostunut pysyväksi ilmiöksi Euroopassa, ja se tulee vain kasvamaan, Giulio D’Errico sanoo.