Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja eurovaaliehdokas Li Andersson vaatii, että EU reagoi konkreettisilla toimilla Israelin suunnitelmiin tehdä maahyökkäys Rafahiin. Anderssonin mielestä EU:n pitää asettaa talouspakotteita Israelille ja jäädyttää EU:n ja Israelin välinen vapaakauppasopimus.

– EU on tähän asti ollut heikko ja hajanainen suhteessa Gazaan, eikä ole reagoinut lähimainkaan riittävästi Israelin tekemiin sotarikoksiin, Andersson toteaa.

Hän muistuttaa YK:n palestiinalaisalueiden erityisraportoija Francesca Albanesen on jo todenneen, että Israel toteuttaa kansanmurhaa Gazassa.

”Meidän velvollisuutemme on suojella Gazan siviilejä.”

– EU ei voi enää hiljaa seurata nälänhätää ja siviilien laajamittaista tappamista vierestä, Andersson arvioi.

Polttoainetta päiväksi

Andersson huomauttaa myös, että kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien YK ja Yhdysvallat, on useampaan otteeseen varoittanut Israelia toteuttamassa laajaa maahyökkäystä Rafahiin, johon suuri osa palestiinalaisista on Gazassa paennut.

Tällä hetkellä Israel on ottanut haltuunsa Rafahin rajanylityspisteen Gazan puolella. Se tarkoittaa Anderssonin mukaan humanitaarisen avun perille pääsyn katkeamista. YK on arvioinut, että esimerkiksi polttoainetta riittää enää yhdeksi päiväksi.

– Israel on tappanut lähes 35 000 ihmistä, joista valtaosa on naisia ja lapsia, Andersson painottaa ja vaatii kansainvälistä yhteisöä ja EU:ta reagoimaan voimakkaammin, kun Israel osoittaa piittaamattomuutensa Rafahin laajamittaisen maaoperaation humanitaarisista seurauksista.

– Taloudellisen yhteistyön katkaiseminen ja talouspakotteiden asettaminen olisi keskeinen keino viestiä, että Israelin hallituksen kansainvälisen oikeuden vastaiset toimet ovat tuomittavia, Andersson sanoo.

Israel rikkoo sopimuksen perusteita

EU:n ja Israelin välinen assosiaatio- eli vapaakauppasopimus antaa Israelille vapautuksen tulleista, ja mahdollistaa Israelin osallistumisen useisiin EU:n ohjelmiin ja hankkeisiin. Anderssonin mielestä sopimus perustuu kuitenkin ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, mutta Israel rikkoo niitä sekä Gazassa että Länsirannalla.

– Meidän velvollisuutemme on suojella Gazan siviilejä ja lopettaa Gazan sota. EU:n on jo aika käyttää sitä taloudellista valtaa, jota sillä on suhteessa Israeliin ja noudattaa omia ihmisoikeuskriteerejään, Andersson sanoo.