Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen pyytää perussuomalaisia vastaamaan, miksi puolue väitti vielä eduskuntavaaleissa kannattavansa lakko-oikeuden säilyttämistä vähintään nykyisessä laajuudessaan.

Pekonen puhui asiasta eduskunnan täysistunnossa työrauhalainsäädännön uudistusta koskevan lain toisessa käsittelyssä.

– Perussuomalaiset ovat käyttäneet lakko-oikeuden rajoittamisesta jo kymmeniä puheenvuoroja, mutta yhdessäkään ei ole suostuttu vastaamaan yksinkertaiseen kysymykseen: Miksi annoitte äänestäjille väärää tietoa aikeistanne?, Pekonen kysyi.

”Lakko-oikeus kattaa myös poliittiset lakot ja myötätuntolakot.”

Tietoinen petos

Palkansaajajärjestöt tekivät eduskuntavaalien alla kyselyn, jossa kolme neljästä hallituspuolueesta eli perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit vastasivat myönteisesti väitteeseen “Työntekijöiden lakko-oikeus on turvattava vähintään nykyisessä laajuudessaan”.

Hallituspuolueista ainoastaan kokoomus oli väitteestä eri mieltä.

– Lakko-oikeus kattaa myös poliittiset lakot ja myötätuntolakot. Oikeus niihin ei säily nykyisessä laajuudessaan, Pekonen muistutti.

– Petitte täysin tietoisesti äänestäjät, ja siksi on turha valittaa, kun kansalaisyhteiskunta vastaa niillä laillisilla keinoilla, mitä sillä on käytössä. On täysin olennainen osa demokratiaa, että myös vaalien välillä voi vaikuttaa.

Historiallinen takinkääntö

Pekonen painotti sitä, että lakko-oikeuden rajoittamisella raivataan tietä rajuille, työntekijöihin kohdistuville heikennyksille, jotka vaikuttavat työehtoihin, palkkaukseen ja yleisesti työntekijöiden asemaan.

– Perussuomalaiset ovat innolla mukana tässä työmarkkinoiden taksiuudistuksessa, aivan kuten olivat alkuperäisessäkin taksiuudistuksessa, hän arvioi.

– Tämä on historiallisen kova takinkääntö, sillä aivan jokainen näistä työelämäheikennyksistä pimitettiin kansalta eduskuntavaaleissa. Kansan enemmistö vastustaa näitä heikennyksiä ja on tukenut poliittisia lakkoja.