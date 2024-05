Tämän vuoden vappupuheessaan Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen antoi työnantajapuolen ja maan hallituksen kuulla kunniansa.

– Kuinka hallitus ja elinkeinoelämän kiittävät työntekijää? Kirjoittamalla yhdessä työntekijöitä kurittavan hallitusohjelman. Ruoskimalla ja nöyryyttämällä palkansaajia ja ammattiyhdistysliikettä. Kiitosta ei ole kuulunut. Lakko-oikeus viedään, työttömyysturva romutetaan ja ammattiyhdistysliike yritetään laittaa polvilleen, Lehtonen jyrisi puheessaan Turun Vähätorilla.

Elämää – myös työelämää – on kuitenkin vielä vapun jälkeenkin, Lehtonen tuumii.

ILMOITUS ILMOITUS

”Elämää – myös työelämää – on kuitenkin vielä vapun jälkeenkin”

Yhdessä eteenpäin

Keväällä teollisuusliittolaiset olivat neljä viikkoa kestäneessä poliittisessa lakossa pääministeri Petteri Orpon (kok) oikeistohallituksen työelämä- ja sosiaaliturvapolitiikkaa vastaan.

Lakoilla ei kuitenkaan ollut toivottua vaikutusta, eikä hallitus suostunut neuvottelemaan uudistuksistaan työmarkkinajärjestöjen kanssa. Onko peli siis niin sanotusti menetetty? Ei todellakaan, sanoo Turja Lehtonen.

– Sanoisin, että kevään työtaistelut olivat vasta ensimmäinen erä. Nyt peli on erätauolla kesän yli, Lehtonen kertoo KU:lle.

Tämä erätauko pitäisi Lehtosen mukaan käyttää tehokkaasti hyväksi. Ay-liikkeen on hänen mukaansa koottava rivinsä.

– Talven ja kevään aikana ay-liike oli liian hajanainen, eikä pystynyt yhteisenä rintamana asettumaan hallituksen politiikkaa vastaan. Keväällä 7 000 työntekijää oli lakossa puolentoista miljoonan työntekijän oikeuksien puolesta, Teollisuusliiton varapuheenjohtaja toteaa.

– Nyt kesän aikana kaikkien ammattiliittojen ja keskusjärjestöjen pitäisi miettiä, saisiko parempia tuloksia aikaan liittojen yhteistyöllä, yhteisellä tilannekuvalla ja yhteisellä toimintasuunnitelmalla, Turja Lehtonen kehottaa.

Hän näkee asian niin, että todelliset väännöt työmarkkinasta ja työelämäpolitiikasta ovat vielä edessä, ja niissä ay-liike voi pärjätä vain olemalla yhtenäinen – myös yli keskusjärjestörajojen.

Työntekijän turva on Euroopassa

Kesän alussa käydään Euroopan parlamentin vaalit. 9. kesäkuuta yli 400 miljoonaa eurooppalaista äänestäjää valitsee itselleen 720 edustajaa Euroopan parlamenttiin.

Turja Lehtonen kehottaa kaikkia suomalaisia työntekijöitä äänestämään eurovaaleissa ja muistuttaa, että viime vuosina tärkein työntekijöiden oikeuksia turvaava lainsäädäntö on tullut Euroopan unionista eikä Suomen hallitukselta.

Euroopan parlamentti on nyt päättyvällä istuntokaudella saanut aikaan paljon työelämää parantavaa lainsäädäntöä, kuten alustatyötä, palkka-avoimuutta ja minimipalkkaa koskevat direktiivit. Myös keväällä Euroopan unionin neuvostossa läpi mennyt yritysvastuudirektiivi parantaa työntekijöiden asemaa.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että Euroopan unioni on suomalaisen palkansaajan paras turva. Ne EU:ssa säädetyt työelämän vähimmäisnormit ovat entistäkin tärkeämpiä nyt, kun Suomen hallitus käy työntekijöiden oikeuksien kimppuun. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että Euroopan parlamenttiin äänestetään työntekijöitä ymmärtäviä ja työntekijöille myötämielisiä edustajia, Lehtonen muistuttaa.