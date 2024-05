Vasemmistoliiton kansanedustajat Mai Kivelä ja Veronika Honkasalo paheksuvat pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen toimia, joiden seurauksena Suomen vanhat metsät vähenisivät.

– On irvokasta kutsua itseään luontopositiiviseksi maaksi, jos edes minimisuoritusta luontokadon hillitsemiseksi ei saada aikaan, Honkasalo toteaa.

Kivelä ja Honkasalo muistuttavat siitä, että Orpon hallitus on sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä. He myös painottavat sitä, että Suomessa luonto- ja lajikatoa tapahtuu erityisesti metsissä.

”Vanhan arvokkaan metsän kriteereistä saivartelemalla ei tosiaan nähdä metsää puilta.”

– Vanhoissa ja luonnontilaisissa metsissä on erityisen rikas lajisto, ja ne suojelemalla tehtäisiin edes minimisuoritus luontokadon pysäyttämiseksi, kansanedustajat sanovat.

– Vanhojen arvometsien suojelussa pihtaileminen osoittaa Orpon hallituksen vajaan luontoarvojen ymmärryksen ja totaalisen luonnon arvostuksen puutteen.

Vanhoja metsiä on vähän

Yhteisessä tiedotteessaan keskiviikkona Kivelä ja Honkasalo toteavat, että vanhoja metsiä on jäljellä koko EU:n alueella enää rippeet, ja Suomessakin tällaiset metsät kattavat muutamia sadasosia metsäpinta-alasta.

– Suomi on sitoutunut suojelemaan jäljellä olevat vanhat arvometsänsä. Tästä huolimatta Orpon hallituksen poliittisessa prosessissa on käymässä niin, että iso osa jäljellä olevasta arvometsästä jää suojelematta, he ihmettelevät.

He myös muistuttavat siitä, että arvometsät on Suomessa suurilta osin jo kartoitettu Luonnonmetsätyöryhmän ja Luonnonmetsät Sápmi -työryhmän toimesta. Luken eli Luonnonvarakeskuksen, Syken eli Suomen ympäristökeskuksen ja Luontopaneelin lausuntojen mukaan näiden työryhmien tekemä inventointityö vastaa parhaiten sekä EU-komission indikaattoreita että jo olemassaolevia, tieteellisesti ja ekologisesti perusteltuja luonnontilaisen ja vanhan metsän kriteerejä.

Kriteereistä saivarrellaan

Kansanedustajat harmittelevat sitä, että poliittisessa prosessissa paine kasvattaa hakkuita uhkaa sotkea tieteellisen prosessin.

– Vanhan arvokkaan metsän kriteereistä saivartelemalla ei tosiaan nähdä metsää puilta, Kivelä sanoo.

– Hallituksen tärkeysjärjestys on se, että hakkuita on saatava kasvattaa, vaikka se maksaisi viimeisetkin ikimetsät. Näiden luontokohteiden arvo on mittaamaton ja korvaamaton. Lisäksi tieteellisen tiedon hämärtäminen poliittisesti on alhaista.

Honkasalo ja Kivelä muistuttavat lisäksi siitä, että Petteri Orpo on myös henkilökohtaisesti luvannut suojella valtion mailla jäljellä olevat vanhat metsät. Julkisen talouden suunnitelman mukaan Metsähallituksen tuottavuustavoitetta kasvatetaan kuitenkin 20 miljoonalla eurolla.

– Vanhojen metsien suojelulupaus on jäämässä tuottavuustavoitteen jalkoihin, kansanedustajat arvioivat.