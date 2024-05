Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela pitää hallituksen esitystä vuorotteluvapaan lakkauttamisesta massiivisena virheenä.

Eduskunta keskustelee asiasta tänään täysistunnossa.

– Hallitus tavoittelee vuorotteluvapaan lakkauttamisella säästöjä ja työllisyyttä, mutta tosiasiassa päätös tulee maksamaan työntekijöiden huonompana jaksamisena, Koskela sanoo.

– Lisäksi vuorotteluvapaan sijaiseksi palkataan aina työtön työnhakija, joka siirtyy sijaisuuden kautta pois työttömyysturvalta. Miksi hallitus ei noteeraa tätä laskelmissaan?

Auttaisi jaksamaan

Vuorotteluvapaa on 100-180 päivää kestävä vapaa, josta työntekijä sopii yhdessä työnantajan kanssa. Vuorotteluvapaalle jäävä on oikeutettu vuorottelukorvaukseen, ja työnantaja palkkaa hänen sijaisekseen työttömän työnhakijan. Koskela huomauttaa, että vuorotteluvapaan ehtoja on kiristetty jo, mikä on johtanut vuorotteluvapaan käytön vähenemiseen. Lisäksi vuorotteluvapaan edellytyksenä on 20 vuoden työhistoria.

– Hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut pidentämään työuria, mutta lakkauttaa vuorotteluvapaan, joka auttaa ihmisiä jatkamaan pidempään töissä. Toisin sanoen hallitus osoittaa jälleen kerran, että se ei ymmärrä työntekijöiden arjesta yhtään mitään, Koskela sanoo.

”Vihamielistä”

Hallitus esittää vuorotteluvapaan lakkauttamisen lisäksi myös aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttamista. Koskela pitää yhdistelmää erittäin vahingollisena.

– Säästöjä ei tule sillä, että ihmisiä poltetaan loppuun, ja työuria ei pidennetä sillä, että lisäkouluttautuminen torpataan. Vuorotteluvapaan lakkauttamisen yhdistäminen aikuiskoulutustuen lakkauttamiseen on sekä työntekijä- että työelämävihamielistä politiikkaa, Koskela sanoo.