Maailmassa on Kansainvälisen siirtolaisjärjestö IOM:n mukaan ennätysmäärä ihmisiä, joiden on ollut pakko jättää kotinsa. IOM:n tuore raportti kuitenkin kertoo myös, että siirtolaisten rahalähetykset kotimaahan edistävät kehitystä.

IOM arvioi, että maailmassa on tällä hetkellä 281 miljoonaa siirtolaista. Heidän lisäkseen 117 miljoonaa ihmistä on joutunut vasten tahtoaan jättämään kotinsa esimerkiksi luonnonkatastrofien, konfliktien ja väkivallan vuoksi. Määrä on suurempi kuin milloinkaan.

Lisääntynyt muuttoliike on puolestaan ruokkinut rahalähetysten hämmästyttävää lisääntymistä: vuodesta 2000 vuoteen 2022 summat ovat kasvaneet 650 prosenttia. Vuonna 2022 lähetysten arvo oli noin 773 miljardia euroa, joista noin 602 miljardia päätyi matala- tai keskituloisiin maihin. Raportissa huomautetaan, että rahalähetykset muodostavat merkittävän osan vastaanottajamaiden bruttokansantuotteesta ja ylittävät suorien kansainvälisten investointien arvon näihin maihin.

Siirtolaiset ovat maahanmuuttovastaisia mielialoja lietsovien populististen oikeistopuolueiden tähtäimessä, mutta IOM korostaa, että suurin osa muuttoliikkeestä on säänneltyä, turvallista ja suorassa yhteydessä elinkeinoihin ja mahdollisuuksiin. Asian politisointi ja valheellinen informaatio ovat hämärtäneet julkista keskustelua siirtolaisuudesta, joka ei nähtävissä olevassa tulevaisuudessa ole ainakaan vähenemässä.