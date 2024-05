Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen vaatii pääministeri Petteri Orpoa (kok.) kertomaan, mihin asiantuntijanäkemyksiin hallituksen linjaama perusterveydenhuollon hoitotakuun pidentäminen perustuu.

Pekonen toteaa tiedotteessaan perjantaina, että pääministeriltä on tullut jälleen sote-sepitteitä. Hän viittaa pääministerin puheisiin torstain kyselytunnilla. Pääministeri puhui asiantuntijakeskusteluista ja kertoi käyneensä ”lukemattomia keskusteluita” hallituksen päätöstä kannattavien alan toimijoiden kanssa.

Pekonen kummastelee tätä.

”Näyttää siltä, että pääministeri Orpolla on käytössään Trumpin pelikirja.”

– Hyvinvointialueiden yksimielinen kanta on se, että hoitotakuun pidentäminen on virhe. Ylipäätään asiantuntijat ovat tyrmänneet tämän päätöksen, Pekonen sanoo.

– Näyttää siltä, että pääministeri Orpolla on käytössään Trumpin pelikirja ja yhtä keksittyä väitettä paikataan aina seuraavalla.

Pekonen muistuttaa hyvinvointialuejohtajien huhtikuulle päivätystä kannanotosta, jossa nämä kirjoittivat, että hoitoonpääsyä perustasolla ei pidä pitkittää. Heidän mukaansa osa kaavailluista muutoksista on ristiriidassa hyvinvointialueille asetettujen tavoitteiden kanssa. Myös yksittäisten alueiden lausunnoissa on esitetty kovaa kritiikkiä hoitotakuun pidentämistä vastaan.

Torstain kyselytunnilla vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen siteerasi Orpon haastattelussa antamaa lausuntoa, jonka mukaan “hyvinvointialueiden suunnalta tuli paljon viestiä siitä, että tämä on järkevä toimenpide”. Orpon mukaan myös ”erittäin monet asiantuntijat” tukevat päätöstä.

Orpon vastauksen mukaan ”olen käynyt lukemattomia keskusteluja alan henkilöstön kanssa, ammattilaisten kanssa, ja se viesti sieltä on ollut — ei ehkä virallisissa lausunnoissa mutta todella monissa keskusteluissa — että tämä hallituksen päätös on oikea”.

– On huolestuttava ajatus, että pääministeri ei luota virkavastuulla annettuihin lausuntoihin vaan viittaa epämääräisiin keskusteluihin yksilöimättä, mistä tahoista on kyse. Tämä myös herättää kysymyksen, onko tällaisia keskusteluita todellisuudessa edes käyty, Pekonen sanoo.

Hän toteaa, että sote-ammattilaisten ja asiantuntijoiden keskuudessa on vahva konsensus siitä, että painopistettä on pystyttävä siirtämään nimenomaan perustason palveluihin ja niihin pääsyä on nopeutettava.

– Jos pääministerillä on tästä poikkeavaa asiantuntijatietoa, hänen pitäisi pystyä nimeämään nämä tahot. ”En muuta keksinyt” ei tässä tilanteessa riitä, Pekonen sanoo.