Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa huomenna keskiviikkona 29. toukokuuta.

Eurovaalien ehdokkaat ovat voineet tehdä ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestaan 10.5. alkaen Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Eurovaaleissa on 232 ehdokasta. Heistä 79 oli tiistaiaamuun mennessä tehnyt vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, jossa kerrotaan vaalikampanjan suuruudesta ja rahoituksen lähteistä. Noin joka kolmas ehdokas eli 34 prosenttia kaikista ehdokkaista on antanut ennakkotietoja vaalirahoituksestaan.

Vasemmistoliiton ja eduskunnan ulkopuolisen Liberaalipuolueen kaikki ehdokkaat ovat tehneet vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen.

– Mitä aiemmin ennakkoilmoituksen tekee, sitä paremmin se palvelee avointa hallintoa, demokratiaa ja äänestäjiä. Jokainen ehdokas pystyy omalta osaltaan tekemään vaalirahoituksesta läpinäkyvää, kertoo johtava tilintarkastaja Pontus Londen tarkastusvirastosta.

Vaalibudjetteja laidasta laitaan



Ennakkoilmoitusten tehneistä muhkein eurovaalibudjetti on europarlamentaarikko Elsi Kataisella (kesk). Katainen on ilmoittanut vaalikampanjan kuluikseen 101 618,21 euroa. Hän on ilmoittanut ottaneensa vaaleja varten 30 000 euron lainan.

Vasemmistoliiton 20 eurovaaliehdokasta kampanjoivat keskimäärin noin 17 500 euron budjeteilla. Kampanjoiden kulungeissa on kuitenkin suuria eroja.

Puolueen ehdokkaista suurin vaalibudjetti on puheenjohtaja Li Anderssonilla. Ennakkoilmoituksen mukaan Anderssonin vaalikampanjan kokonaisbudjetti on 78 000 euroa, joista 14 500 euroa tulee puolueelta.

Toiseksi suurin kampanjabudjetti on puolueen 2. varapuheenjohtajalla, Pyhäjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouni Jussinniemellä. Hänen budjettinsa on ennakkoilmoituksen mukaan 50 000 euroa. Omaa rahaa Jussinniemi käyttää kampanjaan 10 000 euroa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajalla, kansanedustaja Jussi Saramolla on ennakkoilmoituksen mukaan 37 600 euron vaalibudjetti. Myös Saramon kampanja on saanut 14 500 euroa vasemmistoliitolta.

Pienimmillä vaalibudjeteilla kampanjoivat vasemmistoliiton ehdokkaat ovat turkulainen varhaiskasvatuksen opettaja Paco Diop, helsinkiläinen taiteilija Ajak Majok sekä kotkalainen elokuvatyöntekijä Joona Mielonen.

Mielosen kampanjabudjetti on ennakkoilmoituksen mukaan 3 200, Majokin 3 000 euroa ja Diopin 2 500 euroa.