– Ammattiyhdistysliikkeen ja Teollisuusliiton tavoite on aina tuloksekas sopiminen ja hyvä sopimus. On aina ollut ja tulee olemaan, jyrähti Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen liiton valtuuston kokouksessa tänään Vantaalla.

Sen sijaan Lehtonen epäili työnantajapuolen halua sopia asioista ammattiyhdistysliikkeen kanssa.

– Eikä sitä ole ollut myöskään maan hallituksella. Tämä edellyttää järjestäytymistä ja kykyä myös työtaistelutoimiin, uskallusta työtaistelutoimiin, jos niille on tarve.

ILMOITUS ILMOITUS

Lehtonen arvioi, että työnantajilla ja maan hallituksella ei ole lainkaan halua sopimiseen, jos toisella puolella ei ole vahvoja ammattiliittoja. Hän viittasi esimerkiksi Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarton kommentteihin viime viikonloppuna Helsingin Sanomissa.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto muistutti omassa puheenvuorossaan siitä, että SAK:laisten liittojen poliittisia lakkoja ei huhtikuun alussa jatkettu, koska työministeri Arto Satonen (kok) oli julkisesti luvannut, että jos lakot eivät jatku, voidaan paikallisen sopimisen kokonaisuudesta neuvotella.

– Työministerin lupauksesta on kohta kulunut kaksi kuukautta, eikä neuvotteluista ole tietoakaan. Meille ammattiliitoissa on kunnia-asia, että siitä mistä on sovittu, pidetään kiinni. Sanasta miestä, sarvesta härkää, sanotaan, Aalto veisteli.

”Työministerin lupauksesta on kohta kulunut kaksi kuukautta, eikä neuvotteluista ole tietoakaan.”

Missä on itä ja missä länsi?

Varapuheenjohtaja Turja Lehtonen sivusi puheessaan myös kesäkuun 9. päivänä Suomessa järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

– On sanottu, että nämä ovat kenties EU:n historian tärkeimmät vaalit. Aivan varmasti näin on ainakin suomalaisen työntekijän kannalta, Lehtonen totesi.

Hän kertoi esimerkkinä vuonna 2022 EU:ssa hyväksytyn minimipalkkadirektiivin, jonka tavoitteena on lisätä riittäviä lakisääteisiä vähimmäispalkkoja ja laajentaa työehtosopimuksia. Sen mukaan jäsenmaan on laadittava suunnitelma työehtosopimisten kattavuuden lisäämiseksi, mikäli kattavuus on alle 80 prosenttia työvoimasta.

– Mutta mitä tekee Suomen hallitus? Sen tavoitteena on heikentää työehtosopimusten kattavuutta. Kaikki sen työmarkkinaratkaisut vievät suuntaan, jossa työehtosopimusten kattavuus ja yleissitovuus heikkenevät. Ja tämä on elinkeinoelämän ja työnantajien etujärjestöjen julkilausuttu tavoite!, Lehtonen päivitteli.

Hänen mukaansa Suomen suunta ei ole pohjoismainen eikä eurooppalainen.

– Hallituksen työmarkkinakompassi on sekaisin eikä hallitus tiedä, missä on pohjoinen ja etelä. Missä on itä ja missä länsi. Tässä yksi osoitus siitä, kuinka tärkeäksi Euroopan unioni on tullut palkansaajien kannalta. Ja tämän vuoksi meistä jokaisen on todella tärkeää äänestää vaaleissa puolentoista viikon kuluttua.

Turja Lehtonen arvioi puheessaan, että näissä vaaleissa on käytännössä kahdenlaisia ehdokkaita:

– Toiset kannattavat työntekijöiden oikeuksia, vakaita työmarkkinoita ja sopimista työmarkkinoilla. Toiset haluavat polkea työntekijöiden oikeuksia, heikentää palkkatasoa, polkea ammattiyhdistysliikettä ja rikkoa sopimiseen perustuvat työmarkkinat. On sanomatakin selvää, millaisten ehdokkaiden takana meidän tulee olla, Lehtonen sanoi.

Haasteita riittää syksyyn

Puheensa lopussa Lehtonen ennakoi jo syksyllä alkavaa työmarkkinakierrosta. Teollisuusliitto on Suomen suurin ammattiliitto, johon kuuluu noin 200 000 työntekijää. Esimerkiksi liiton suurin, Teknologiateollisuuden työehtosopimus umpeutuu marraskuun lopulla. Lehtonen tiivisti työmarkkinakierroksen tilannetta:

– Elinkustannukset ovat kohonneet, työntekijöiden reaaliansiot laskeneet ja samaan Suomen kilpailukyky on hyvä. Näiden tekijöiden rinnalla mennyt talvi on heikentänyt palkansaajaliikkeen luottamusta hallitusta ja työnantajia kohtaan. Etenkin tätä luottamusta heikentää se, millaista paikallisen sopimisen mallia hallitus elinkeinoelämän käskytyksellä ajaa, Lehtonen avasi.

Hänen mukaansa on selvää, että oikeutus palkkatason ja työntekijöiden turvan parantamiselle on vahva.

Työmarkkinakierroksesta ei kuitenkaan tule Lehtosen mukaan helppo, ja edessä voi olla raskaskin talvi.

– Neuvotteluissa tulee olemaan paljon haasteita. Teollisuusliittoa, sen johtoa, pääluottamusmiehiä ja jäseniä tullaan koettelemaan. Media tulee olemaan luultavasti kriittinen meitä kohtaan, Lehtonen varoitti, mutta muistutti kuitenkin siitä, että menneen talven aikana kansalaisten enemmistön tuki oli ammattiyhdistysliikkeen ja lakkojen puolella.