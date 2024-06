Vasemmistoliiton kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, mihin toimiin ulkoministeriö aikoo ryhtyä seksuaalisen häirinnän ja muun asiattoman kohtelun kitkemiseksi ministeriössä sekä työntekijöiden luottamuksen palauttamiseksi ja ministeriön työnantajakuvan parantamiseksi.

Julkisuudessa on tänä vuonna käsitelty muun muassa Suomen Palestiina-politiikkaa arvostelleiden virkahenkilöiden syyllistämistä ministeriön johdon toimesta sekä seksuaalisesta häirinnästä ja muusta epäasiallisesta toiminnasta syytetyn suurlähettilään Jari Vilénin tapausta.

Vilén on hänen alaistensa ja ministeriön sisäisen selvityksen mukaan syyllistynyt muun muassa alaistensa epäsopivaan fyysiseen kosketteluun, seksuaalissävytteisiin huomautuksiin, verbaalisesti ja fyysisesti uhkaavaan käytökseen sekä vähätteleviin ja rasistisisiin kommentteihin etnisistä, uskonnollisista ja seksuaalisista vähemmistöistä.

Honkasalo kertoo olevansa huolissaan ulkoministeriön toiminnasta henkilöstöään kohtaan.

Olen jättänyt ministeri Valtoselle kirjallisen kysymyksen ulkoministeriön huolestuttavasta työnantajapolitiikasta. Ei ole oikein, että työntekijöitä syyllistetään siitä, kun he kritisoivat Suomen Palestiina-politiikkaa ja siitä, että he tuovat esille seksuaalisen häirinnän. 1/ — Veronika Honkasalo (@veronikahonka) May 31, 2024

Ajojahti viranhaltijoita kohtaan?

– Sen sijaan, että ulkoministeriö ja ennen kaikkea ulkoministeri Elina Valtonen (kok) olisivat puuttuneet viipymättä ja jämäkästi Vilénin toimintaan ja tarjonneet tukea tämän epäasiallisen käytöksen uhreille, he ovat antaneet Vilénin jatkaa tähän asti toimintaansa Ottawassa hänen käytöksensä uhrien esihenkilönä, Honkasalo kirjoittaa kirjallisessa kysymyksessään.

– Kaikista huolestuttavinta on, että samalla kun Vilén on saanut jatkaa tehtävässään ja hänelle on osoitettu tukea, ulkoministeriö on käynnistänyt ajojahdin epäkohdat esiin nostaneita virkahenkilöitä kohtaan. Ministeriö on tehnyt poliisille rikosilmoituksen, jossa poliisin halutaan selvittävän, kuka on vuotanut julkisuuteen tiedot Vilénin asiattomasta käytöksestä.

Ulkoministeriön työntekijöiden ammattijärjestön edustaja on todennut, että ilman julkisuutta asialle olisi tuskin tehty mitään ja Vilén olisi saanut jatkaa epäasiallista käytöstään ja pitää suurlähettiläspestinsä. Henkilöstöllä on vastaavasta aiempia kokemuksia.

”Vaikka häirinnän on todettu tapahtuneen, tikun nokkaan nostetaan asiasta hälyttäneet häirinnän uhrit.”

– Kommentti on äärimmäisen huolestuttava ja vahvistaa kuvaa siitä, ettei ulkoministeriön johto ole toiminut tehtäviensä edellyttämällä vastuullisella tavalla ja hyvän työnantajakäytännön mukaisesti. Vaikka häirinnän on todettu tapahtuneen, tikun nokkaan nostetaan asiasta hälyttäneet häirinnän uhrit. Valtion tulisi näyttää esimerkkiä vastuullisena työnantajana, mutta ulkoministeriön toiminta tekee siitä päinvastaisen esimerkin, Honkasalo sanoo.

Honkasalon mukaan ministeriön toiminta lähettää kaikille sen työntekijöille varoituksen: Jos havaitset epäkohdan tai koet seksuaalista ahdistelua tai muuta asiatonta käytöstä, älä kerro siitä kenellekään. Jos kerrot, sinua rangaistaan.