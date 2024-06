ILMOITUS ILMOITUS

Ylen eurovaalikannatusmittaus 6.6.2024 Kokoomus 20,6 SDP 19,4 Perussuomalaiset 16,5 Keskusta 11,9 Vasemmistoliitto 10,8 Vihreät 9,3 RKP 4,2 KD 4,0 Liike Nyt 1,1 Muut 2,2

Toivo Haimi: Jussi, Ylen tämänpäiväinen kannatusmittaus antaa vasemmistoliitolle 10,8 prosentin kannatuksen ja ennakoi kahta paikkaa Euroopan parlamenttiin.

Kyseessä lienee viimeinen kannatuskysely ennen sunnuntain eurovaaleja.

Mitä ajattelet näistä lukemista?

Jussi Virkkunen: Ovathan nämä aikamoisia lukemia ja lupaavat jännittävää vaali-iltaa. Vasemmistohan sai aiemmin tällä viikolla hyvän tuloksen MTV Uutisten mittauksessa, mutta siinä vasemmiston kannatus on usein lopputulosta suurempaa.

Ylen kannatus näyttää, että kaksi paikkaa on täysin mahdollista. Se olisi kyllä melkoinen tulos. Toivo, mitkä sinun mietteesi ovat?

TH: Näen asian niin, että vasemmistoliiton puolueväen on nyt maltettava mielensä, eikä saa ilakoida ennen kuin vaalitulos on selvä. Gallupit eivät äänestä, kuten hyvin tiedetään, ja vasemmistoliiton kannatus arvioidaan mielipidekyselyissä tyypillisesti yläkanttiin.

On syytä myös huomata, että noin 29 prosenttia kyselyyn vastanneista ei kertonut kantaansa. Kun tämän yhdistää eurovaalien tyypillisesti laimeaan äänestysaktiivisuuteen, voidaan vaali-iltana nähdä vaikka minkälaisia yllätyksiä.

Ylen kannatusmittaus antoi maaliskuussa 2023 vasemmistoliitolle 9 prosentin kannatuksen. Vaalipäivänä kannatus oli 7,1 prosenttia. Vaalikentillä on siis pidettävä pää kylmänä aivan viime metreille saakka.

Entäpä muiden puolueiden lukemat? Vihreitä vaikuttaisi uhkaavan melkoinen romahdus kolmesta europarlamenttipaikasta yhteen. Tulkitsen tätä niin, että ympäristö- ja ilmastoasiat eivät ole tällä kertaa yhtä paljoa tapetilla kuin edellisissä eurovaaleissa 2019. Lisäksi Li Anderssonin henkilökohtainen suosio ylittää puoluerajoja, ja varmasti moni vihreitä aiemmin äänestänyt harkitsee Anderssonin äänestämistä.

Oletko samaa mieltä?

JV: Nyt vasemmistoliitto hyötyy taktisesta äänestämisestä! Vitsissä on totuuden siemen, sillä kärjistäen Li Andersson on näiden vaalien Sanna Marin. Andersson putsaa punavihreän pöydän henkilökohtaisesti, puolueen tulos on sitten toinen asia.

Näissä vaaleissa tähdet ovat vasemmistoliiton kohdalla. Andersson on huippusuosittu, ja häntä voi äänestää jokaisessa maan kolkassa. Totta kai tuo osuu vihreisiin ja myös demareihin.

Selvää on, että jatkuvasti rikkoutuvista lämpöennätyksistä huolimatta näiden vaalien pääpuheenaiheet ovat muita kuin ilmastoa ja ympäristöä.

Mitä vaalitulokseen tulee, huomiota kannattaa kiinnittää äänestysaktiivisuuteen. Ennakkoäänestys päättyi tiistaina. Ainoastaan Helsingissä, Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa äänestysprosentti nousi vuoden 2019 vaaleista.

Nuo ovat tietysti vasemmiston vahvoja alueita Uuttamaata lukuun ottamatta. Mutta yleisesti tilanne ei ole hyvä, kun valtaosaa nämä vaalit eivät kiinnosta lainkaan.

Toivo, tämä gallup kertoo jälleen, että meillä on hyvin luokkatietoiset porvarit. Vai oletko eri mieltä?

TH: Jo vain. Kokoomuksen kannatuksella on harvinaisen hyvä pito, eivätkä kykypuolueen äänestäjät näköjään hevillä vaihda.

Kiinnostavaa on myös nähdä, kuinka aktiivisesti RKP:n äänestäjät menevät uurnille ja nähdäänkö eurovaaleissa jonkinlainen protesti RKP:n hallituspolitiikkaa vastaan. Tiedossa on, että RKP:n riveissä on kasvavaa tyytymättömyyttä puolueen tekemisiin Orpon oikeistohallituksessa.

Olemme aikaisemmin kirjoittaneet “35 prosentin loukusta”, jossa SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat. Kannattajat kyllä liikkuvat näiden puolueiden välillä, mutta punavihreän blokin kannatus kokonaisuudessaan ei ole kasvanut viime aikoina.

Nyt tähän näyttäisi tulevan muutos: Ylen uusin gallup antaa demareille, vihreille ja vasemmistoliitolle yhteenlaskettuna 39,5 prosentin kannatuksen. Ovatko nämä ne vaalit, joissa 35 prosentin katto murtuu?

Näissä vaaleissa kannattaa seurata vasemmiston äänimääriä eli vaalipiireissä.

JV: Kyllä, lisäksi näissä vaaleissa vasemmistoa suosii se, että omat äänestäjät ovat varmempia vaaliuurnilla kävijöitä kuin laitaoikeiston. Eli eiköhän tuo katto murru, mutta rakentaako joku sen sitten heti uudelleen?

Lopuksi sanoisin, että näissä vaaleissa kannattaa seurata vasemmiston äänimääriä eli vaalipiireissä. Se kertoo paljon tulevaisuudesta. Vasemmistoliiton lista on kaiken lisäksi alueellisesti erittäin tasapainoinen.

Toivo, mihin sinun katseesi kiinnittyy?

TH: Vähemmälle huomiolle jäi Ylen kannatusmittauksen toinen kysely, jossa kyseltiin eduskuntavaalikannatusta.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on ainakin Ylen kyselyn mukaan 44,5 prosenttia, mikä saattaa saada puntin tutisemaan oikeistoleirissä.

Tuossa kannatusmittauksessa SDP pitää kärkisijaa 23 prosentin kannatuksella, ja vasemmistoliiton kannatuskin on oikein hyvä, 9,5 prosenttia. Kun mukaan laskee vihreiden 8 prosentin kannatuksen, päästään punavihreiden puoleiden osalta jo 40,5 prosenttiin. Voidaan todeta, että 35 prosentin loukusta ollaan totisesti pikku hiljaa pääsemässä irti.

Voi olla, että voitto eurovaaleissa on juuri se piristysruiske, jota nyt kaivataan erityisesti vasemmistoliiton kentällä. Voisi ajatella, että se motivoi jatkamaan työtä muillakin politiikan areenoilla.