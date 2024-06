Vasemmistoliiton 11 hengen eduskuntaryhmä uudistuu roimasti, kun eurovaalien rökälevoiton seurauksena kolme kansanedustajaa vaihtuu. Puolueen hämmästyttävällä tavalla voittoon johdattaneen Li Anderssonin tilalle Varsinais-Suomen vaalipiiristä Johannes Yrttiaho, Merja Kyllösen tilalle Oulun vaalipiiristä Jessi Jokelainen ja Jussi Saramon tilalle Uudeltamaalta Pia Lohikoski.

Europarlamenttiin lähtee vasemmistoliitosta valtava määrä osaamista ja kokemusta. Kaikki kolme uutta meppiä ovat olleet ministereitä ja Kyllönen lisäksi europarlamentaarikko jo aiemmin.

Mutta eivät uudet kansanedustajatkaan ole keltanokkia. Niin turkulainen Yrttiaho kuin keravalainen Lohikoski ehtivät olla kansanedustajia yhden kauden ja putosivat eduskunnasta viime vuoden vaaleissa, joissa vasemmistoliitto menetti viisi kansanedustajan paikkaa. Myös Jokelainen on ollut politiikassa mukana. Hän on Oulun kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen.

Toisen polven kansanedustaja



44-vuotias Johannes Yrttiaho valittiin kansanedustajaksi vuonna 2019, mutta putosi viime vuoden vaaleissa, jolloin Li Anderssonin lisäksi Varsinais-Suomesta vasemmistoliiton listalta tuli valituksi Timo Furuholm.

Yrttiaho on valmistunut Turun yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan historia. Ennen kansanedustajuuttaan hän toimi Turun teollisuustyöväen ammattiosasto 49:n tiedottajana ja väitöskirjatutkijana Turun yliopistolla. Hän oli aikanaan entisen kansanedustajan Esko-Juhani Tennilän eduskunta-avustaja.

Eduskunnassa Yrttiaho äänesti yhtenä seitsemästä kansanedustajasta Suomen Nato-jäsenhakemusta vastaan. Hän oli kriittinen myös Marinin hallituksen F35-hävittäjähankintapäätöstä kohtaan.

Yrttiaho on ollut mukana Turun kunnallispolitiikassa vuodesta 2004 ja hänet valittiin valtuustoon vuonna 2008 vasemmistoliiton edustajana. Hän oli kaupunginhallituksen jäsen 2015–2019.

Huhtikuussa 2022 Yrttiaho erotettiin Turun vasemmistoliiton valtuustoryhmästä yksimielisellä päätöksellä, jonka syyksi kerrottiin kokonaisvaltainen luottamuksen menetys, epäasiallinen käytös ja yhteisesti sovittujen toimintatapojen noudattamatta jättäminen. Yrttiaho kiisti syytökset ja sanoi erottamisen syyksi sen, että hän oli kritisoinut näkyvästi muun muassa Turun pormestarisopimusta ja useita muita asioita.

Yrttiaho on myös aluevaltuutettu.

Johannes Yrttiaho on toisen polven vasemmistoliiton kansanedustaja. Hänen isänsä Jyrki Yrttiaho oli eduskunnassa 2007 – 2015. Osan ajasta tämä oli erotettuna vasemmistoliiton ryhmästä ja toimi Vasen-ryhmässä.

Yrttiahon perheeseen kuuluu puoliso ja neljä lasta.

Valtakunnanhäiriköksi

27-vuotias oululainen Jessi Jokelainen on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Koulutukseltaan hän on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja. Hän toimii copywriterinä ja on myös somevaikuttaja.

Jokelainen sanoo verkkosivuillaan, että hänet ajoi politiikkaan vuonna 2020 halu muuttaa yhteiskuntaa sellaiseksi, että hänen jälkeensä jää jotain parempaa kuin se maailma, johon hän syntyi.

Viime vuoden eduskuntavaaleissa Jokelainen sai 3 891 äänen tuloksen. Hän oli ehdolla myös eilen käydyissä eurovaaleissa ja ennen tarkistuslaskentaa hänen äänimääränsä on 3 355 ja hän oli vasemmistoliiton listan kuudes. Hänen edelleen menivät valittujen lisäksi Gashaw Bibani ja Riku Nieminen.

Kainuussa syntyneeltä Jokelaiselta on määrä ilmestyä marraskuussa feministinen ja satiristinen sarjakuvaromaani, joka käsittelee Suomen poliittista historiaa ja nykyhetkeä. Hän kertoo toivovansa, että kirjoittaa vielä monia kirjoja.

– Eläkepäivilläni haluan vastaanottaa valtakunnanhäirikön tittelin, hän toteaa verkkosivuillaan .

Kansalaisaktivisti

Johannes Yrttiahon tapaan keravalainen 46-vuotias Pia Lohikoski ehti istua eduskunnassa yhden kauden ja palaa nyt vuoden tauon jälkeen kansanedustajaksi.

Kansalaisaktivismin ja ammattiyhdistysliikkeen kautta politiikkaan tullut Lohikoski on toiminut muun muassa antirasistisissa ja globaalia oikeudenmukaisuutta ajavissa liikkeissä ja on ollut järjestämässä mielenosoituksia.

Hän ehti toimia vasemmistoliitossa puoluevaltuuston varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. Hän on pitkän linjan kaupunginvaltuutettu Keravalla ja myös aluevaltuutettu.

Lohikoski on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja työskenteli pitkään Vuokralaiset ry:n järjestö- ja koulutuspäällikkönä. Nyt hän on asumisen erityisasiantuntijana Keravan kaupungin palveluksessa.

Hän kertoo harrastavansa kulttuuria, kirppiksiä ja järjestötoimintaa. Hänellä on vanha ruukin torppa kesämökkinään Ruotsinpyhtäällä itäisellä Uudellamaalla. Hänen perheeseen kuulu puoliso, kaksi lasta ja koira.