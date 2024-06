Vasemmistoliiton kansanedustajaksi palaava Pia Lohikoski on sekavalla mielellä.

– Paluu on vielä niin tuore juttu, mutta tietysti olen hyvällä mielellä, hän sanoo.

Keravalaisen Lohikosken loma jää tänä kesänä lyhyeksi, sillä hän on projektipäällikkönä Keravalla järjestettävässä Uuden ajan rakentamisen festivaalissa, joka päättyy elokuun ensimmäisen viikon jälkeen.

”Nykyhallitus on romuttanut monia asioita, eikä niiden hoitamista voi jatkaa, vaan pitää aloittaa alusta.”

– Hoidan tietysti festivaalin loppuun. Kädet ovat täynnä töitä, ja haluan olla mukana siksikin, että festivaalin teemat ovat minulle tärkeitä. Niitä ovat luonnon monimuotoisuus, ilmastomuutos, asuminen ja rakentaminen.

Lohikoski ehti olla yhden kauden kansanedustajana, kunnes putosi eduskunnasta viime vuoden vaaleissa vasemmistoliiton kärsittyä murskatappion. Nyt tunnelma on toinen: eurovaaleissa tuli loistelias rökälevoitto.

Hän oli varautunut paluun mahdollisuuteen, sillä vasemmistoliitossa arvioitiin laajasti puheenjohtaja Li Anderssonin vetävän mukanaan toisen vasemmistoliittolaisen europarlamenttiin. Toiseksi veikattiin Merja Kyllöstä tai Jussi Saramoa, jonka varalla Lohikoski oli. Nyt Anderssonin hurja suosio vetikin mukanaan Brysseliin sekä Saramon että Kyllösen.

– Koko valtava äänivyöry ja kolme meppiä, se oli yllätys, Lohikoski sanoo.

Potentiaali muuttui todeksi

Lohikoski arvioi vasemmistoliiton onnistuneen tavoittamaan potentiaalinsa näissä vaaleissa.

– Tutkimukset ovat monesti näyttäneet, että meillä on tietty kannatuspotentiaali, muttemme ole saaneet muutettua sitä ääniksi meille. Se on mennyt muualle, presidentinvaaleissa vihreiden Pekka Haavistolle ja eduskuntavaaleissa Sanna Marin onnistui saamaan demareiden taakse monet meidän äänestämistä harkinneet. Nyt me onnistuimme tavoittamaan tämän porukan, hän sanoo.

Hän uskoo, että moni äänesti nyt ensimmäistä kertaa vasemmistoliittoa.

– He ovat ylittäneet tietyn kynnyksen ja ehkä äänestävät uudelleenkin. Mutta toki meillä on tekemistä siinä, että pidämme tämän porukan mukanamme ja saamme sen äänestämään vasemmistoliittoa ensi vuoden kunta- ja aluevaaleissakin.

Opposition kansanedustajaksi

Aiemmin Lohikoski oli hallituspuolueen kansanedustaja, mutta nyt hänestä tulee opposition edustaja.

– Totta kai se on erilaista ja joudun opettelemaan uudenlaisia asioita. Mutta talo ja ihmiset ovat tuttuja, joten eiköhän se siitä, hän sanoo ja korostaa sitä, että kokee tärkeäksi päästä viemään terveisiä kentältä eduskuntaan.

– Aion pitää vahvaa ääntä siitä, miten eriarvoisuus ja pahoinvointi ovat lisääntyneet.

Hänestä vasemmistoliitto on onnistunut oppositiopolitiikassaan.

– Eurovaalituloksesta päätellen se on onnistunut ilmeisen hyvin, hän sanoo.

– Vasemmistoliitto on varmasti pitänyt kovimmin ääntä työelämäkysymyksistä, samoin siitä, miten monella tavalla leikkaukset kohdistuvat ihmisiin. Se lienee puhutellut ihmisiä, sillä näen, että eurovaalien tulos heijastaa myös huolta siitä, mihin suuntaan Suomi menee, vaikka myös siitä, mihin suuntaan Eurooppa kulkee. On iso protesti nykyhallitusta kohtaan, että vasemmistoliitto on yhtäkkiä eurovaalien toiseksi suurin puolue.

– Toki Li Anderssonin huikea henkilökohtainen suosio ilman muuta vaikutti tulokseen, mutta monesti on niin, että asia ei pelkästään yhdestä henkilöstä kiinni, vaan äänestetään listan tunnetuinta henkilöä.

On aloitettava alusta

Jättäessään eduskunnan Lohikoski suri sitä, että moni asia jäi kesken. Nyt on epävarmaa, voiko hän jatkaa niiden hoitamista.

– Vuodessa on tapahtunut paljon. Nykyhallitus on romuttanut monia asioita niin, ettei niiden hoitamista voi jatkaa, vaan pitää aloittaa alusta, hän sanoo.

– Yksi on asunnottomuuden poistamisen tavoite, jota edistimme viime kaudella. Sen suhteen ei ole mitään mahdollisuutta jatkaa, koska nyt hallitus on leikannut esimerkiksi asumistukea ja ara-rakentamisen rahoja. Taistelu on ihan toisenlainen.

– Kun Suomi joskus tästä hallituksesta selviää, seuraava joutuu rakentamaan kaiken ikään kuin uudestaan. Niin paljon on nyt rikottu.

Lohikoski on työskennellyt kuluneen vuoden asunto- ja rakentamisasioiden parissa projektipäällikkönä Keravan kaupungilla. Myös aiemmin asumisen ongelmat olivat hänen työtään, sillä työnantaja oli Vuokralaiset ry.

– Olen seurannut hyvin läheltä, mitä tarkoittaa, että ajetaan alas ARA-tuotantoa samaan aikaan kuin ajetaan alas asumistuet. Tilanne on vaikea ihmisille, joiden pitäisi pystyä elämään näiden ja kaikkein muiden leikkausten kanssa, hän sanoo.

– On ollut uskomatonta nähdä, että hallitus ei ole halunnut yhtään elvyttää rakennusalaa. Mitä on tällainen politiikka, jossa annetaan firman toisensa jälkeen mennä konkurssiin? Nyt, kun on lama, olisi nimenomaan pitänyt elvyttää ja rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja.

Hän arvioi, että hallitus toimii ihmeellisen ideologista kuvitelman mukaan.

– Siinä markkinat hoitavat kaiken, vaikka on päivänselvää, että eivät hoida, hän sanoo.

– On surullista, että ihmisiä joutuu työttömiksi ja firmoja menee konkurssiin, mutta hallitus on kädet levällään. Ne toimet, joita se on tehnyt, ovat hyvin vaatimattomia. Ensin hallitus ilmoittaa lakkauttavansa asumisoikeusasuntotuotannon ja sitten sen elvytystoimi on lakkauttaa se vasta vuotta myöhemmin.