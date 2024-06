Vasemmistoliitonpuheenjohtaja ja tuore europarlamentaarikko arvioi, että pohjoismaiden vaalitulos Euroopassa on merkittävä koko Euroopan unionin kannalta.

Pohjoismaiden vaalitulokset poikkesivat viikon takaisissa eurovaaleissa paljon muiden maiden, erityisesti Saksan ja Ranskan tuloksista. Pohjoismaissa punavihreät puolueet etenivät merkittävästi, kun laita- ja äärioikeisto sen sijaan sai suuria vaalitappioita.

– Minusta tämä osoittaa, kuinka modernit punavihreät puolueet nousevat nyt todellisina poliittisina vaihtoehtoina kaikille niille äänestäjille, jotka ottavat vakavasti niin eriarvoisuuden kuin ympäristökriisien torjunnan ja vaativat niihin vaikuttavia vastauksia,, Andersson toteaa blogitekstissään, jonka hän julkaisi lauantaina.

”Äänestäjät ovat siis saaneet nähdä ja kokea, mitä laitaoikeisto tekee valtaan päästyään.”

– Ajassa, jossa monet puolueet liikkuvat oikealle tinkien samalla niin ilmastotyöstä, ihmisoikeuksista kuin oikeusvaltiostakin, on voittomme tärkeä osoitus modernin vasemmistolaisuuden vetovoimasta.

Ilmasto ja työ

Suomessa vasemmistoliitto nousi 17,3 prosentin kannatuksella maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Tanskassa demareista vasemmalle oleva vihreä puolue SF kohosi maan suurimmaksi puolueeksi ja pienempi Enhedslisten sai sekin vaalivoiton. Yhteensä niiden ääniosuus oli Tanskassa 27 prosenttia. Ruotsissa punavihreä Vänsterpartiet sai parhaimman vaalituloksensa 20 vuoteen ja kaksi meppiä 10,7 prosentin kannatuksella.

– Pohjoismaisia puolueita yhdistää vahva ote ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa yhdistettynä perinteisiin vasemmiston teemoihin työntekijöiden oikeuksien parantamisesta ja oikeudenmukaisesta tulonjaosta, Andersson kirjoittaa.

– Linjassa on kirkkaana myös selkeä ja johdonmukainen suhtautuminen kansainväliseen oikeuteen, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksiin: seisomme niin Ukrainan kuin Palestiinan rinnalla räikeiden kansainvälisen oikeuden loukkauksia vastaan.

Teot kostautuivat

Andersson kiinnittää huomion myös laita- ja äärioikeiston selvään tappioon. Perussuomalaiset teki huonoimman tuloksensa 20 vuoteen ja ruotsidemokraatit sai ensimmäisen vaalitappionsa kautta aikojen.

– Huomionarvoista on, että molemmissa maissa nämä puolueet ovat olleet vallassa viimeisten vuosien aikana. Molemmissa maissa äänestäjät ovat siis saaneet nähdä ja kokea, mitä laitaoikeisto tekee valtaan päästyään – ja molemmissa äänestäjät rankaisivat puolueita siitä linjasta, Andersson korostaa.

– Syyt ovat ilmiselvät. Suomessa perussuomalaiset ovat pettäneet miltei jokaisen vaalilupauksensa. He kampanjoivat elinkustannusten laskemisen puolesta. Valtaan päästyään he eivät ole ainoastaan epäonnistuneet tavallisten ihmisten arjen parantamisessa, vaan he ovat päätöksillään tehneet siitä suoraan huonompaa ja vaikeampaa.

– He toteuttivat historialliset leikkaukset pienituloisten toimeentuloon ja huikeat korostukset arvonlisäveroon. He hyökkäsivät historiallisen rajusti ay-liikettä vastaan ja heikensivät pysyvästi työehtoja. He tekivät täyskäännöksen Suomen ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.

”Olemme kokeneet”

Andersson toteaa laitaoikeiston kampanjoineen kaikkialla sillä, että ilmastopolitiikka nostaa elinkustannuksia, ja heikentäneen pienituloisten taloudellista tilannetta, ja osoittautuneen pahimmaksi pienituloisten taloudellisen tilanteen heikentäjäksi.

– Vaalitulos pohjoismaissa on siksi tärkeä osoitus koko Euroopalle, hän painottaa.

– Me olemme täällä jo nähneet ja kokeneet, mikä laitaoikeiston todellinen agenda on: kaikki muu on myytävissä, kunhan maahanmuuttopolitiikkaan tulee tiukennuksia.