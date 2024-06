ILMOITUS ILMOITUS

Ehdolla 2025 Hanna Sarkkinen aikoo todennäköisesti olla ehdolla ensi kevään kunta- tai aluevaaleissa. Hän kertoo, että puoluejohdossa on tehty kansanedustajia koskeva linjaus. – Suositus on, että ei olla ehdolla molemmissa vaaleissa. Se on mielestäni tervettä ja toivon muidenkin puolueiden noudattavan sitä. Sarkkinen sanoo, että vielä ole tehnyt päätöstä, onko hän ehdolla kunta- vai aluevaaleissa. Viime aluevaaleissa hän ei ollut ehdolla ministerin tehtävien vuoksi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen on raskaana. Sarkkinen kertoo KU:lle, että perheenlisäystä odotetaan lokakuussa.

– Jään äitiyslomalle syyskuussa ja palaan eduskuntatyöhön näillä näkymin ensi vuoden loppukeväästä tai kesästä, jos kaikki menee toivotusti.

Iloinen uutinen on aiheuttanut Sarkkiselle myös päänvaivaa, koska se osuu samaan hetkeen vasemmistoliiton puheenjohtajavaihdoksen kanssa. Puheenjohtaja Li Anderssonin seuraaja valitaan lokakuussa puoluevaltuuston kokouksessa.

– Minua on paljon pyydetty puheenjohtajakisaan, mutta oman perhetilanteen vuoksi en siihen lähde. Uusi puheenjohtaja valitaan lokakuussa, ja minä olen silloin todennäköisesti synnytyslaitoksella, Sarkkinen sanoo.

Sarkkinen huomauttaa, että uuden puheenjohtajan on heti valintansa jälkeen hyödynnettävä alun suoma näkyvyys. Ensi vuoden alkupuolella odottavat myös kunta- ja aluevaalit, jotka uuden puheenjohtajan on vedettävä. Sarkkinen kokee, ettei se olisi vanhempainvapaalta mahdollista.

– Tiedän, että moni pettyy päätökseeni. Erityisesti Pohjois-Suomesta moni on pyytänyt ja tukenut, mutta koen, että tämä on niin puolueen kuin oman elämäni kannalta paras ratkaisu – tai ainoastaan ainoa mahdollinen ratkaisu ylipäätään.

Oman tilanteen kannalta päätös oli aika selvä, Sarkkinen sanoo KU:lle. Ajoitus oli niin mahdoton.

– Mutta kyllähän kentältä tulleet pyynnöt ja vetoomukset ovat pakottaneet harkitsemaan aidosti tilannetta.

Hyvä hetki

Li Andersson johdatti eurovaaleissa vasemmistoliiton historialliseen vaalivoittoon. Puolue sai kolme meppiä, joista Andersson on yksi. Kaksi muuta vasemmistoliiton europarlamentaarikkoa ovat Jussi Saramo ja Merja Kyllönen.

– Tässä on hyvä hetki uudelle puheenjohtajalle aloittaa, kun on historiallinen vaalivoitto takana. Meillä on myös historiallisen epäsuosittu hallitus vallassa, Sarkkinen sanoo.

Ensimmäinen koitos puheenjohtajalle ovat mainitut kunta- ja aluevaalit. Samalla seuraaviin eduskuntavaaleihin on vielä muutama vuosi. Näillä näkymin ne järjestetään keväällä 2027.

– Puolueeseen on tullut paljon uusia jäseniä. Nyt heidät pitää saada mobilisoitua aktiiveiksi ja ehdokkaiksi. Kunta- ja aluevaaleihin on todella hyvä pohja olemassa, Sarkkinen painottaa.

”Tiedän, että moni pettyy päätökseeni.”

Sarkkinen on kolmannen kauden kansanedustaja. Sarkkinen huomauttaakin, että moni on varmasti hänen kokemuksensa vuoksi toivonut, että hän lähtisi puheenjohtajakisaan.

– Meillä on monta potentiaalista kansanedustajaa, joista voi tulla hyvä puheenjohtaja. Itse en näe ongelmana, että valituksi tulisi uudempikaan kansanedustaja. Puolue tulee kyllä tutuksi syvällisemmin tehdessä. Sisältöjä myös oppii, kunhan potentiaali on kunnossa.

– On hyvä muistaa, että Li Andersson oli puheenjohtajaksi noustessaan toiminut kansanedustajana vuoden. Hän oli hyvin tuore ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Sarkkinen haluaa painottaa, että tulee uudeksi puheenjohtajaksi valituksi kuka tahansa, kyse ei ole yhden miehen tai naisen show’sta.

– On tärkeä ajatella, että kukaan ei tule täyttämään Lin saappaita. Kyllä se on niin, että jokainen tuo omat saappaansa eikä vertailu tee oikeutta.

– Puolue on kollektiivi ja linja tehdään yhdessä. Näin on, vaikka henkilöt tänä päivänä julkisuudessa korostuvat.

Ihmisen kokoisia

Vasemmistoliiton puheenjohtajakisaan ei ole ilmoittautunut vielä yhtään ehdokasta. Jussi Saramo on kieltäytynyt europarlamentaarikon paikan vuoksi. Helsinkiläiset kansanedustajat Veronika Honkasalo ja Minja Koskela ovat molemmat kertoneet harkitsevansa ehdokkuutta. Niin ikään helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä on sanonut, ettei sulje mahdollista ehdokkuutta pois.

Sarkkinen ei pelkää pohjoinen vastaan etelä -vastakkainasettelua.

– Eihän se ole vain puheenjohtajasta kiinni. Ei voi ajatella niin, että mistä puheenjohtaja tulee, sitten kaikki muu on unohdettu. Se on vähän kummallinen ajattelu.

– Kaikkien valtakunnan poliitikkojen tehtävä on nousta oman alueen edunvalvonnan yläpuolelle. Puoluejohdossa on myös muitakin tehtäviä kuin puheenjohtaja.

Hän kannustaakin pohjoisen piirejä asettamaan omia ehdokkaitaan varapuheenjohtajistoon, puoluevaltuuston puheenjohtajistoon ja puoluehallitukseen.

Sarkkinen myös toivoo puolueväeltä armollisuutta uutta puheenjohtajaa kohtaan.

– Toivon, että puolueen väki ei odota uuden puheenjohtajan nuohoavan joka viikonloppu ympäri Suomea. On ymmärrettävä, että puheenjohtajat ovat ihmisiä.

– Yhden ihmisen harteille ei voi sellaista odotusta asettaa, että hän olisi sateentekijä.

Kaiken ei pidä kaatua puheenjohtajan niskaan, viesti kuuluu.

– Näiden tehtävien pitäisi olla ihmisen kokoisia.