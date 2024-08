Vuoden 1918 tapahtumat hätkähdyttävät yhä. Tammisaaren vankileiri on yksi tuon ajan pysäyttävimmistä asioista. Tammisaaren punavankimuistomerkin hoitoyhdistys järjestää nyt neljättä kertaa kiertokävelyn entiselle punavankileiri- ja pakkotyölaitosalueelle ja punavankien hautamuistomerkillä.

– Jos ei ole aiemmin käynyt muistomerkillä, se voi olla voimakas kokemus nähdä ne tuhannet nimet ja ymmärtää, että jokaisen nimen takana on ihminen, Bengt Lindholm sanoo. Hän on tilaisuuden järjestävän yhdistyksen pitkäaikainen aktiivi.

– Lisäksi kiertokävelyllä saa kuulla vankileirialueen historiasta luotettavalta puolueettomalta tutkijalta. Ja tietenkin kasarmien rakennukset on hieno nähdä. Siellä on paljon erilaisia merkkejä vankileirin ajalta, esimerkiksi kaiverruksia. seinissä.

Nykyisin alueella toimii Uudenmaan Prikaati eikä siellä saa liikkua vapaasti.

Tilaisuus on lauantaina 24. elokuuta ja oppaana toimii historioitsijana ja kirjailijana Tammisaaren vankileiriin perehtynyt tammisaarelainen Sture Lindholm. Hän on kirjoittanut kirjoja niin vankileirin ajasta kuin sitä seuranneen pakkotyölaitoksen ajasta.

Vaikea asia paikallisesti

Punavankiyhdistys kutsuu tapahtumaan kaikki kiinnostuneet. Viime vuonna suomenkielisiä kierroksella oli lähes 40 henkeä, ruotsinkielisiä 15.

– Aiemmin mukana on ollut paljon ihmisiä, joilla on ollut joku sukulainen leirillä vankina tai haudattuna alueelle, Bengt Lindholm kertoo.

Myös paikallinen väki – tammisaarelaiset- – ovat viime vuosina kiinnostuneet vankileirin historiasta aiempaa enemmän.

– Vankileiri on ollut paikallisesti vaikea asia, mutta negatiivinen suhtautuminen on viime vuosina lieventynyt ja asioista puhutaan reilusti. Aiemmin paikalliset ovat paljolti pitäneet etäisyyttä muistomerkkiin, ja vain työväenpuolueiden ihmisiä käynyt. Nyt joka kierroksella on ollut myös paikallisia mukana.

Varuskunnan määräyksin

Koska kiertokävely toteutetaan varuskunnassa vallitsevien määräysten ja rajoitusten mukaisesti, osallistuminen edellyttää Suomen kansalaisuutta ja sen todentamista henkilötodistuksella varuskunnan portilla

Tapahtumaan tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 19. elokuuta Bengt Lindholmille bengt.lindholm@pp.inet.fi tai puh 050 582 5325. Ilmoittautuessa tulee kertoa nimi ja syntymäaika.

Suomenkielinen kierros alkaa varuskunnan portilta kello 13, ruotsinkielinen hautamuistomerkiltä kello 15.15. Tilaisuus maksaa 20 euroa. Hinta sisältää munkkikahvit sotilaskodissa.