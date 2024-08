Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskelan mielestä hallitukselta puuttuu kokonaan visio paremmasta tulevaisuudesta Suomelle. Koskela puhui tänään vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Joensuussa.

– Politiikan tehtävän pitäisi olla tulevaisuususkon luominen, mutta Petteri Orpon (kok) oikeistohallitus on ankeuttajien tavoin imenyt politiikallaan uskon ja toivon paremmasta tulevaisuudesta, Koskela sanoi.

Kun hallitus kylvää vain epätoivoa ja ankeutta, on Koskelan mielestä vasemmistoliiton viestillä potentiaalia kasvaa vaihtoehdosta valtavirraksi.

− Me sopeuttaisimme taloutta painottaen suurten omaisuuksien verotusta ja oikeudenmukaista tulonjakoa, Koskela sanoi puheessaan.

– Me panostaisimme sote-palveluihin ja sijoittaisimme julkisten palveluiden henkilöstöön sen sijaan, että kaataisimme 500 miljoonaa ylikansallisten yksityisten terveysjättien taseisiin, kuten oikeistohallitus on valinnut tehdä.

Koskela nosti esiin myös työntekijöiden aseman vahvistamisen, aikuiskoulutustuen palauttamisen sekä panostukset vihreän siirtymän toteuttamiseen.

− Ajassa, jossa talouskurin ja rasismin liitto luo näköalattomuutta, on vasemmistoliiton tärkein tehtävä luoda toivoa. Toivo syntyy teoista, joista meillä on näyttöä muun muassa viime hallituskaudelta, ja jossa meillä on annettavaa myös tulevaisuudessa, Koskela sanoi.