Helsingin kaupunginhallitus esittää, että Helsinki antaa Gazaan humanitaarista apua Punaisen ristin, Unicefin, Pelastakaa lapset ry:n ja Lääkärit ilman rajoja ry:n kautta yhteensä 350 000 euroa. Esitys on vastaus vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetun Mia Haglundin valtuustoaloitteeseen

– Tämä on linjassa sen kanssa Helsingin kaupunki antoi vastaavasti humanitaarista apua Ukrainalle kaksi vuotta sitten, apulaispormestari Paavo Arhinmäki toteaa asiasta facebookissa.

– Ukrainan tuki oli yksimielinen. Valitettavasti kokoomus vastusti Gazan humanitaarista apua.

Kaupunginhallitus esittää nyt, että Helsinki myöntää Gazaan humanitaarista avustusta 350 000 euroa ja kohdentaa siitä 100 000 euroa Punaisen ristin kansainväliselle komitealle (ICRC), 100 000 euroa UNICEFille, 100 000 euroa Pelastakaa Lapset ry:lle sekä 50 000 euroa Lääkärit ilman rajoja ry:lle käytettäväksi humanitaariseen apuun Gazassa.

YK:n käyttämien Gazan terveysministeriön arvioihin perustuvien tietojen mukaan alueella on sodan alkamisesta lokakuussa 2023 heinäkuuhun 2024 mennessä kuollut yli 38 000 palestiinalaista. Loukkaantuneita on 87 000 ja kadoksissa tuhansia. Valtaosa uhreista ovat naisia ja lapsia.

Unicefin mukaan lisäksi noin 1,9 miljoonaa ihmistä – noin yhdeksän kymmenestä Gazan väestöstä – on arviolta joutunut siirtymään kotiseudultaan ja ovat humanitaarisen avun tarpeessa. Puolet heistä on lapsia.

Vasemmistoliiton esitystä kannatti vihreät, SDP ja RKP. Perussuomalaiset äänestivät tyhjää.

Kokoomus jätti eriävän mielipiteen, jossa se arvioi, että kunnan toiminnan lähtökohtana on toiminnan paikallisuus ja keskittyminen kunnan omalle alueelle ja vastuu Suomen roolista kansainvälisen humanitaarisen avun antamisessa on Suomen valtiolla. Sen mukaan Ukrainan avustaminen oli eri asia, koska Helsingillä on ollut yhteyksiä ukrainalaisiin kaupunkeihin..

Asia etenee vielä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.