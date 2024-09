Pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitus käy parhaillaan neuvotteluja ensi vuoden budjetista. Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo muistuttaa tiedossa jo olevan, että kulttuurileikkaukset ovat valtavia.

Honkasalon mukaan leikkausten vaikutukset tulevat olemaan suomalaiseen kulttuuriin, taiteeseen ja sen tekijöihin järisyttävät.

– Leikkausten mittakaavasta kertoo konkreettisesti se, että useissa kaupungeissa voi pahimmillaan mennä esimerkiksi teattereita konkurssiin. Selvää on, että esitykset teattereissa vähenevät ja näyttelijöiden työttömyys lisääntyy, Honkasalo ennustaa.

Kulttuurialan toimijoihin iskee samanaikaisesti leikkauksia monelta suunnalta.

– Työttömyys tulee lisääntymään muillakin ammattitaiteilijoilla. Ei voi olla uskottavasti kiinnostunut työllisyydestä ja huolissaan työttömyydestä, jos tämä on täysin ok.

Kokonaisvaikutukset hukassa

Honkasalo laskee, että kulttuurialan toimijoihin iskee samanaikaisesti leikkauksia monelta suunnalta. Hän muistuttaa siitä, että monet taiteilijat ovat lähtökohtaisesti hauraassa taloudellisessa asemassa ja hallituksen massiiviset leikkaukset sosiaaliturvaan ja työelämän heikennykset syventävät taiteilijoiden köyhyyttä entisestään.

Honkasalo toteaa, että hallitukselta näyttääkin olevan kulttuuriin kohdistuvien leikkaustensa kokonaisvaikutukset täysin hukassa tai sitten niistä ei vain välitetä, eikä kulttuurin merkitystä tunnisteta.

– Hallitus leikkaa esimerkiksi valtionosuusjärjestelmästä, vapaasta kentästä, yksityisen kopioinnin hyvityksestä sekä aikoo nostaa kirjojen sekä viihde- ja kulttuuritapahtumien pääsylippujen arvonlisäveroa. Suomalaisen kulttuurin kannalta tärkeä kysymys on myös YLE:n tulevaisuus, sillä se on merkittävä kotimaisten tuotantojen tilaaja. Iso kysymys on myös leikkausten vaikutukset lasten ja nuorten kulttuuriin, hän sanoo.

Kahdet rattaat

Hallitus antaa tänä syksynä eduskunnalle kulttuuripoliittisen selonteon, joka on parhaillaan lausuntokierroksella. Honkasalo kritisoi hallitusta kaksilla rattailla ajamisesta kulttuuripolitiikassaan.

– Ei voi samaan aikaan väittää, että on kiinnostunut kehittämään taide- ja kulttuurikenttää pitkällä aikavälillä antamalla eduskunnalle selonteon, kun toisella kädellä leikkaa alalta roimasti ja suhtautuu avoimen vihamielisesti kulttuuriin ja taiteeseen, kuten valtiovarainministeri Purra on tehnyt, hän sanoo viitaten valtiovarainministeri Riikka Purraan (ps.).

Honkasalo muistuttaa myös siitä, että kulttuuri- ja taidekenttä on edelleen koronakriisin pahimpia kärsijöitä ja tarvitsee vielä vuosia tukea kriisistä yli pääsemiseksi.

– Suomessa on aina ymmärretty, että suomalaisella taiteella ja kulttuurilla on itseisarvo, mutta hallituksen politiikka tuo tähän ison särön, hän sanoo.

– Jos suomalaista kulttuuria ja sen tekijöitä ei tueta, kulttuuria ei tulevaisuudessa ole. Kuinka monta kertaa on muistutettava, että kulttuurin tukeminen on myös tuottava investointi koko kansantalouden näkökulmasta?