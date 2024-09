Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on pettynyt siihen, että opiskelijoiden asumiseen keväällä kehysriihessä päätetyt leikkaukset päätettiin nyt budjettiriihessä toteuttaa ensi vuoden budjetissa.

– Näyttää siis siltä, että opiskelijat joutuvat kuin joutuvatkin asumaan kadulla kesäisin, opiskelijoiden etujärjestö arvioi. Sen mukaan opintotuen asumislisässä oli käytössä ollessaan selviä valuvikoja, jotka on pakko korjata, kun se otetaan jälleen käyttöön.

– Merkittävin näistä on kesänaikainen toimeentulo, ja ilman tämän huomioimista malli ei sovellu opiskelijoiden asumisen tueksi, SYL:n puheenjohtaja Akseli Tiitta toteaa SYL:n tiedotteessa.

”Näyttää siis siltä, että opiskelijat joutuvat kuin joutuvatkin asumaan kadulla kesäisin.”

SYL muistuttaa, että hallitus on sitoutunut koulutustason nostoon. Sen mukaan tavoite lipuu kuitenkin entistä kauemmas, jos opiskelijoiden toimeentulosta ei huolehdita. Se huomauttaa, että opintojen aikainen työssä käyminen hidastaa valmistumista ja velkaantuminen luo negatiivisen kannustimen opiskeluun.

Ennen tiistain budjettiriihtä SYL vaati hallitusta löytämään ratkaisun opiskelijoiden kesänaikaisen toimeentulon turvaamiseksi, koska kehysriihessä keväällä opiskelijat päätettiin siirtää yleiseltä asumistuelta opintotuen asumislisän piiriin.

Asumisilisä on sidoksissa opintotukikuukausiin, kun taas yleinen asumistuki on ympärivuotinen etuus. Opiskelijat jäävät uudistuksen vuoksi kesäisin ilman asumisen tukea. Vuokra on kuitenkin maksettava myös opintojen ulkopuolisilta kuukausilta.

– Hallitus haluaa opiskelijoiden muuttavan edullisempiin asuntoihin. Opiskelija-asuntojen käyttöaste on kuitenkin kohonnut ennennäkemättömän korkealle eikä uusia ole rakenteilla vastaamaan kysyntään hallituksen investointiavustuksiin kohdistuvien leikkausten takia. Jo nyt eri puolilla Suomea joudutaan turvautumaan hätämajoitukseen, Tiitta tähdentää.

SYL vaatii hallitusta löytämään ratkaisun opiskelijoiden kesänaikaiseen toimeentuloon täydentävässä talousarvioesityksessä. SYL ehdottaa, että asumislisästä tehtäisiin ympärivuotinen etuus.

Vaihtoehtoisesti opintotukikuukausien määrää tulisi lisätä vähintäänkin kuudella tukikuukaudella eikä opintolainaa tule nähdä tulona opiskelun ulkopuolisina kuukausina.